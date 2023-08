Ausgerechnet im Derby

Von: Raphael Wieloch

Auf dem Weg zum 3:1: Espenaus Felix Höf (rechts) umkurvt Calden/Meimbressens Torwart Steven Berndt. Marvin Pfeffer (links) kann nicht mehr eingreifen. © Raphael Wieloch

Calden – Für einen Aufsteiger überraschend abgezockt, für einen ambitionierten Fußball-Gruppenligisten unerklärlich einfallslos. Das 3:1 (3:1) des SV Espenau im Derby bei der SG Calden/Meimbressen lieferte ein paar interessante Erkenntnisse. Über allem stand allerdings, dass die Espenauer den ersten Gruppenliga-Sieg der Vereinsgeschichte feierten und nach zwei Unentschieden zum Auftakt weiter ungeschlagen sind.

Was die Spielgemeinschaft anging: eine Menge Stückwerk, wenige gelungene Aktionen und kein erkennbarer Plan. Und dass Trainer Altan Ersoy die ersten Reservisten nach nicht einmal 20 Minuten zum Warmmachen schickte, lag einerseits an der Leistung einiger und andererseits am Zwischenstand. Die zweite Niederlage in Folge lässt den erfolgreichen Auftakt verblassen.

Der frühe Grundstein

Espenau war direkt da. Schnell verzeichnete der Neuling einige Ballgewinne, die für Umschaltmomente sorgten. Und weil er es verstand, diese Momente mit schnell vorgetragenen Angriffen zu füllen, bekam Calden/Meimbressen früh Schwierigkeiten. Felix Höf spielte nach einer Balleroberung auf der rechten Außenbahn seine Schnelligkeit aus, bediente David Sandrock und der brachte die Gäste in Führung (6.). Nach einem gut getimten Steckpass erhöhte Jan Schleiden auf 2:0 (16.). So schnell und einfach kann’s gehen, der frühe Grundstein war gelegt.

Der abgezockte Höf

Bei den Gastgebern lief wenig zusammen. Altan Ersoy war sichtlich genervt ob des Auftritts seiner Mannschaft, die es in der Folge allerdings schaffte, eine Reaktion zu zeigen. Marko Utsch flankte, Espenaus Torwart Marvin Schmitt segelte vorbei, Louis Siebert schob ein (23.). Einer Wende stand anschließend aber weiter das fahrige und ideenlose Spiel der Spielgemeinschaft im Weg. Nach einem Steckpass umkurvte der abgezockte Höf SG-Torwart Steven Berndt und vollstreckte zum 3:1 (41.).

Der clevere Aufsteiger

Espenaus Trainer Jaroslaw Chrupek attestierte seiner Elf nach der Partie „Geilheit, Wille und Leidenschaft“, lobte die insbesondere in der zweiten Hälfte starke Defensivleistung und sprach die erwähnten Umschaltmomente an, die aus seiner Sicht einen spielentscheidenden Charakter einnahmen.

Die schnellen Flügel

Ob Höf auf rechts oder Schleiden auf links – der SV Espenau hat viel Geschwindigkeit auf den Flügeln. Beide stachen gegen Calden/Meimbressen etwas heraus und stellen einen wichtigen Faktor im Spiel dar. Ebenfalls auffällig: Tobias Mirwald. Der Innenverteidiger spielt neuerdings im zentralen Mittelfeld und machte einen soliden Job.

Der Spruch des Tages

Der kam vom entnervten SG-Innenverteidiger Bastian Dittmar: „Das Zweikampfverhalten ist hier wie bei einer F-Jugendgruppe.“ (Raphael Wieloch)