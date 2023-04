Aussprache zeigt Wirkung

Dörnbergs Torschützen: Sandro Bätzing (rechts) gratuliert Rico Lotzgeselle zum 1:0. Der Verteidiger hatte den FSV per Elfmeter in Führung gebracht. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Die wichtigste Maßnahme gab es lange vor dem Anpfiff. Nach den unbefriedigenden Ergebnissen der vergangenen Wochen setzte sich die Mannschaft des FSV Dörnberg zusammen. Ohne Trainer, ohne Vorstand.

Die Spieler trafen sich bereits am Dienstag, haben intern Klartext gesprochen – weil es nach den schwachen Leistungen einiges zu klären gab.

Angesichts des so wichtigen Spiels gegen den Tabellendritten SV Buchonia Flieden kam es unter den FSV-Fußballern zu einem Austausch. Anstelle einer Trainingseinheit entschieden sich Kapitän Fabrice Hansch und seine Mitspieler zu einer offenen Aussprache. Dort kam alles auf den Tisch. Jeder konnte und sollte sich äußern. Es ging um Fehler, Taktik und das Gefühl für die Gruppe. Die Aussprache dauerte etwas mehr als eineinhalb Stunden – und hinterließ Spuren! Dörnberg besiegte die Osthessen mit 2:1 (1:0) und verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga Nord hinter dem Hünfelder SV.

„Klare Veränderungen waren schon während der Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag zu erkennen“, sagte Trainer Hake, der sich sehr über den knappen Heimsieg freute. Die Stimmung war eine ganz andere, die Mannschaft sei deutlich agiler und motivierter gewesen. „Und in der Partie gegen den unmittelbaren Verfolger Flieden deutlich gefährlicher.“

Sofort nach dem Anpfiff bestimmte Dörnberg das Geschehen auf dem Kunstrasenrasen, der FSV glänzte mit guten Kombinationen, spielte druckvoll und erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten. Hansch (19.), Toni Dombai (35.) und Florian Müller (38.) schossen den Ball nach schönen Spielzügen knapp vorbei. Nach der ersten Großchance fiel der Führungstreffer. Müller wurde von Jonas Happ im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rico Lotzgeselle zur Freude der 240 Zuschauer zum 1:0 (28.).

Kurz vor der Pause erhielt Christian Krug wegen Tätlichkeit die Rote Karte (42.). Der FSV-Verteidiger verlor nach einer Standartsituation die Beherrschung vor dem gegnerischen Kasten und wurde vom Unparteiischen des Feldes verwiesen.

Trainer Hake reagierte zur Pause. Er brachte Philipp Schwedes für Martin Stück. Auch in Unterzahl bestimmte Dörnberg zunächst das Geschehen und kam in der 53. Minute nach Zuspiel von Hansch zum 2:0 durch den Treffer von Sandro Bätzing.

Nach dem Anschlusstor von Sascha Rumpeltes, der nach einem Freistoß den Ball über die Linie drückte (64.), hatten die Gastgeber vorwiegend Defensivaufgaben zu lösen. Sie ließen aber in einer teilweise hektischen Schlussphase keinen zweiten Gegentreffer zu und feierten ihren 14. Saisonsieg ausgelassen. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Ganz egal, was am Dienstag intern besprochen wurde, es hat gewirkt“, so Hake. (Joachim Hofmeister)