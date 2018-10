Auswärts soll Knoten platzen

Calden. Am Mittwoch, dem Tag der deutschen Einheit, geht es schon in den 12. Spieltag der Fußball-Gruppenliga und dann tritt die auswärts noch sieglose SG Calden/Meimbressen beim SV Türkgücü Kassel um 15.30 Uhr an.

Die SG steht mal wieder wie so etwas am Scheideweg. Nach dem Erfolg gegen Wolfhagen am Sonntag ist der Kontakt zu den oberen Tabellenrängen wieder hergestellt.

Zu Gegner Türkgücü, der derzeit Tabellenfünfter ist, ist es nur ein Zähler Rückstand. „Ich muss mir da was einfallen lassen, auswärts soll auch endlich der Knoten platzen“, macht sich Caldens Trainer Jens Alter Gedanken darüber, mit welcher Taktik er zumindest einen Punkt aus dem Nordstadtstadion entführen kann.

Denn Alter macht auch klar, dass die Kasseler mit ihrer spielerischen Klasse seiner Mannschaft etwas voraus sind. Aber der Gegner hat nach dem starken Saisonbeginn doch etwas nachgelassen und scheint jetzt verwundbar. In den letzten drei Spielen gab es keinen Sieg mehr.

Torjäger fehlt

Dieselbe Mentalität wie beim 3:1 gegen Wolfhagen verlangt Alter von seiner Truppe. Die Kunst ist es dabei einfach mal konstant zu spielen. Immer wenn die Vereinigten etwas mit dem Rücken zur Wand standen, sprich es eine Niederlage gab, folgte eine positive Reaktion. Nur zweimal in Folge zu gewinnen ist erst einmal in dieser Saison gelungen und das war auch daheim. Mit ziemlicher Sicherheit ausfallen wird Torjäger Dennis Dittmer nach seiner Knieverletzung im letzen Spiel. (zyh) Foto: Rieß