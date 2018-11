Auswärtssieg trotz Schwächephase

Waldau. Nach zwei Niederlagen in Folge siegten die Zierenberger Bezirksoberliga-Handballer beim Tuspo Waldau mit 27:24 (10:13).

Erneut mussten die Zierenberger ohne die Brüder Daniel und Marcel Kunz, Tore Pfeiffer, Sebastian Barthel, Steffen Jakob und Michael Foschum und damit stark ersatzgeschwächt antreten.

Und wie schon in den letzten Spielen gingen die Warmetaler auch diesmal mit ihren Chancen sehr großzügig um und verpassten so eine vorzeitige Entscheidung. So stand es in der elften Minute nur 5:5, hätte aber bei einer konzentrierteren Abschlussleistung leicht auch 10:5 für Zierenberg stehen können. Allein im ersten Durchgang scheiterten die HSCer fünfmal am Aluminium und vergaben noch einen Strafwurf. Das nutzten die Gastgeber, zumal die Gäste auch in der Abwehr nicht immer den richtigen Zugriff hatten, um bis zur Halbzeit mit 13:10 in Führung zu gehen. Nach dem Pausentee kamen die Zierenberger entschlossen zurück auf das Spielfeld, doch auch nach dem Anschlusstreffer zum 11:13 ließen sie zu viele Chancen ungenutzt, so dass sich die Waldauer noch klarer absetzen konnten. In der 33. Minute hieß es 16:11 für die Gastgeber. Aber die HSCer gaben nicht auf. Sie stellten die Abwehr um und konnten nun einige Ballgewinne erzielen und ihr schnelles Spiel zeigen. Drei Tore durch Ben Rode in Folge, der mit acht Treffern bester Werfer seines Teams war, brachten die Warmetaler wieder heran, bevor Jesper Stiegenroth in der 39. Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Danach blieb es spannend.

Bis zur 47. Minute gelang den Hausherren immer wieder der Führungstreffer, ehe die HSCer postwendend ausglichen, dann hatten die Waldauer ihr Pulver verschossen. Nun machen sich konditionelle Schwächen bei den Gastgebern breit, die die Zierenberger nutzten, um sich mit drei Toren abzusetzen.

Dass das Ergebnis nicht deutlicher ausfiel, war den vielen vergebenen Torchancen geschuldet, denn mindestens zehn Pfostenwürfe und drei vergebene Siebenmeter verhinderten einen Kantersieg.

Zierenberg: J. Rudolph, Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Richter, Weber, Schnitzer 2, Stiegenroth 1, A. Rudolph 5, Rode 8/2, Spangenberg 2, Eckhardt 4/2, Feller 2 (rü)