Balhorn. Der SV Balhorn hat weiter den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga vor Augen.

Dennis Reitze sorgte mit seinem Treffer in der letzten Minute im ersten Spiel der Aufstiegsrunde bei Herleshausen/N./U. für ein 1:1. Am Sonntag, 17.30 Uhr kommt Wolfsanger, das sein Auftaktspiel gewann.

Die Hoffnung auf den Aufstieg bekam in Herleshausen schnell einen Dämpfer. Bereits in der 3. Minute brachte Rene Gonnermann die Gastgeber in Führung.