Balhorn muss nach Anraff

Balhorn. Es läuft gut für den SV Balhorn in der Gruppenliga-Aufstiegsrunde.

Die Fußballer vom Distelberg stehen nach dem 1:1-Remis bei Herleshausen/Nesselröden/Ulfetal und dem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Wolfsanger an der Tabellenspitze der fünf Kreisoberligakandidaten.

Am Mittwoch tritt die Elf von Trainer Christopher Kurz an der Eder an. Anstoß auf dem Sportplatz in Anraff beim Waldecker Vertreter Eintracht 04 Edertal ist um 19 Uhr.

Verlieren verboten

Dies Ausgangslage ist klar. Beide Mannschaften müssen gewinnen. Dies gilt vor allem für die Platzherren. Sie haben bislang ein Spiel absolviert – und das verloren sie mit 0:3 gegen Wolfsanger. Mit einer zweiten Niederlage wäre für die Edertaler der Kampf um den Aufstieg bereits beendet. Nicht einmal rechnerisch könnten sie in der Fünfer-Gruppe dann noch Platz eins einnehmen.

Doch auch Bahlhorn steht unter Druck. Verliert der SVB, kann er in der Aufstiegsrunde maximal auf sieben Punkte kommen. Dies wird ziemlich sicher nicht für den Aufstieg reichen. Bei einem Remis hängt viel von den Spielergebnissen der Konkurrenz ab. bei einem Sieg hingegen hätten die Balhorner ihr Schicksal selbst in den Händen und könnten dann mit einem Sieg am letzten Spielta eine Woche später gegen Neukirchen den Aufstieg vor heimischem Publikum perfekt machen.

Paradesturm des Gegners

Die Edertaler also stehen unter Druck und sie haben nieine großartige Punktspielrunde hinter sich. Punktgleich mit Meister Ederbringhausen/Buchenberg wurden sie Zweiter. Zu Hause sind sie eine Macht: zwölf Siege und eine Niederlage stehen da zu Buche. Das ist Spitze. Spitze ist auch der Angriff: 90 Mal traf er ins Schwarze. Artur Radig wurde mit 33 Treffern Torschützenkönig, Marius Gottmann (15), Juan Manuel Jimenez Romero, Eugen Ruf (je 13) und Benedikt Meise (10) vervollständigen den Paradesturm der Edertaler

Diesbezüglich brauchen die Balhorner ihr Licht aber auch nicht unter den Scheffel zu stellen, Denn mit 29 Treffern führt Dennis Moskaltschuk die Torjägerliste der hiesigen Kreisoberliga an. Alexander Wicke (10) und Dennis Reitze (9) sind zudem immer für ein Tor gut. Es wird also auch ein Duell der Torjäfger geben.

Trainer Christopher Kurz sieht der Aufgabe im Edertal mit viel Zuversicht entgegen. „Wenn meine Mannschaft die bisher in der Relegation gezeigten Leistungen fortschreiben, erneut ihr kämpferisches und spielerisches Potenzial im geschlossenen Teamverbund abrufen kann, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir einen weiteren großen Schritt Richtung Gruppenliga machen können.“ Artikel links