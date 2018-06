Balhorn spielt weiter in der Kreisoberliga

1:3-Niederlage im letzten Aufstiegsspiel zur Fußball-Gruppenliga

+ © Michl Am Boden: Florian Degenhardt (Nr. 5), Dennis Reitze und Marcel Hehr (hinten) können es nicht fassen. Durch eine 1:3-Heimniederlage gegen den SC Neukirchen verpasste der SV Balhorn den Gruppenligaaufstieg. © Michl

Der SV Balhorn wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisoberliga spielen. Der Traum vom Aufstieg in die Gruppenliga zerplatze für die Elf von Trainer Christopher Kurz gestern Abend am heimischen Distelberg vor 400 Zuschauern wie eine Seifenblase. Die Balhorner zogen im letzten Aufstiegsspiel gegen den SC Neukirchen mit 1:3 (0:2) den Kürzeren.