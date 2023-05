Das große Zittern geht weiter

Von: Ralf Heere

Der Frust muss raus: Reinhardshagens Jonah Ganß (rechts, hier gegen Rothwestens Dejan Bojic) regt sich über eine Abseitsentscheidung auf. © Ralf Heere

Rothwesten – Am Ende wurde es deutlich in der Fußball-Gruppenligapartie zwischen dem TSV Rothwesten und der SG Reinhardshagen, das mit 4:1 (2:0) für die Gastgeber endete. Die nahmen damit erfolgreich Revanche für die 3:5-Niederlage im Hinspiel.

Etwas geschenkt zu bekommen war hier auch nicht zu erwarten, der TSV spielte sozusagen „Volle Pulle“ um seine Anwartschaft auf den dritten Rang in der Endabrechnung zu unterstreichen. Den dritten Rang, allerdings von unten, sollte die Spielgemeinschaft im Blick behalten. Die Fraahs-Schützlinge haben nur noch eine Partie in zwei Wochen in Calden, der Mitkonkurrent VfL Kassel jedoch noch zweimal die Chance, die vier Punkte Rückstand noch aufzuholen.

Mit spielentscheidend war in Rothwesten, dass es der SG nicht gelang nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 in der zweiten Halbzeit nachzulegen. Denn es war die beste Phase der Weserelf, die durch die Treffer von Eltioni Pietri (18., Freistoß) und Igor Losic (37., aus Abseitsposition) zur Pause mit 0:2 hinten lag.

Gian-Luca Marino hatte sich in der 59. Minute durchgetankt und verkürzte. Das war überfällig, denn zuvor waren schon zweimal Dominik Munk und einmal Sören Schuldes aus aussichtsreichen Positionen gescheitert. Kurz vor dem 2:1 hatte aber SG-Keeper Moritz Koch die Chance von Alamri zum 3:0 zunichtegemacht.

Nun kam aber die SG nicht mehr zum Abschluss, Trainer Patrick Fraahs schob es auch zu einem Teil auf das Schiedsrichtergespann, das Marino zweimal mit dem Abseitspfiff ausbremste und einmal ein Handspiel der Gastgeber im Strafraum als nicht elfmeterreif beurteilte.

Nicht unerwähnt sollte aber auch bleiben, dass Losic (75.) und Abdullah Al Amri (77.) schon für die Entscheidung hätten sorgen können. Doch so blieb die Partie offen bis in die Schlussphase. Erst das 3:1 drei Minuten vor Schluss von Mikhaylo Serdiuk brachte Klarheit. Dann haute Dennis Kahl in der letzten Spielminute noch einen Ball in den Winkel zum 4:1. „Das war einfach gnadenlos effektiv von Rothwesten“, meinte ein bedienter Fraahs dazu.

Reinhardshagen war platt zum Schluss, die Luft wird dünner. Doch noch immer hat die SG alles selbst in der Hand, um weiterhin Gruppenligafußball in Reinhardshagen zu bieten, der wieder von 50 mitgereisten Anhängern im Fuldatal honoriert wurde. (Ralf Heere)