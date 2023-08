Aus erwartungsfroh wird euphorisch

Von: Ralf Heere

Lobt die eigene Defensive: Die SG Hombressen/Udenhausen mit Dominik Lohne (am Ball) hat in zwei Saisonspielen noch keinen Gegentreffer kassiert. © Raphael Wieloch

Hombressen – Aus der erwartungsfrohen Haltung vor der Saison ist nach zwei Spieltagen mit zwei Siegen und der Tabellenführung schon etwas Euphorie geworden bei der SG Hombressen/Udenhausen, die am Sonntag (15 Uhr) den TSV Hertingshausen empfängt.

Die Baunataler sind ein völlig unbeschriebenes Blatt für die Spielgemeinschaft, ähnlich wie im ersten Spiel Wanfried. Allerdings kommt der TSV mit Gruppenligaerfahrung, kann mit der Ausbeute von einem Zähler gegen zwei Aufsteiger bisher aber wohl kaum zufrieden sein. Die Elf von Trainer Tobias Fehr ist allerdings auch nur auswärts angetreten.

Das zweite Heimspiel in Folge hingegen hat die Reinhardswaldelf vor der Brust, und mit dem Selbstvertrauen der bisherigen Erfolge in der Liga und im Kreispokal sollte die Brust auch breit genug sein für den nächsten Dreierpack.

Doch das wird kein Selbstläufer, hebt Co-Trainer Dominik Lohne, der schon wieder an der Spitze der Torschützenliste zu finden ist, mahnend den Zeigefinger: „Ich will hier in der Öffentlichkeit gar nicht ins Detail gehen, aber da war auch nicht alles Gold, was glänzt“, und fügt hinzu: „Im Zweikampfverhalten und Pressing können und sollten wir es noch besser machen“.

Während Lohne und Cheftrainer Nicolai Lorenzoni im Mittelpunkt stehen, möchte Lohne sich für die Defensive machen: „Unser Team hat bisher kaum etwas zugelassen von den Gegnern.“

Mit Lorenzoni hat das Team an Qualität dazugewonnen – bei der Aura von Lorenzoni aber auch keine Überraschung für Lohne. Da stehen jetzt zwei ehemalige Oberligaakteure auf dem Platz und harmonieren prächtig. Auch das hatte sich der 33-jährige Lohne zusammen mit dem zwei Jahre jüngeren Spielertrainer so ausgerechnet. „Die Erfahrung spricht für uns“, sagt Lohne.

Falls beide Spieler verletzungsfrei durch diese Spielzeit kommen, ist der Spielgemeinschaft einiges zuzutrauen. Die Freude und Lust auf die nächste Partie am Sonntag ist jedenfalls deutlich spürbar. (Ralf Heere)