Der Kapitän ist wieder zurück

Von: Michael Wepler

Teilen

Läuft gegen Barockstadt II auf: SSV-Kapitän Simon Bernhardt (rechts) spielt am Samstag. © Raphael Wieloch

Sand – Ausgeglichen ist die Bilanz des Fußball-Verbandsligisten SSV Sand gegen seinen kommenden Gegner SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II (Samstag, 15.30 Uhr, Sander Höhe).

Drei Siegen stehen drei Niederlagen und zwei Unentschieden gegenüber. Womöglich wenig verheißungsvoll für die Fans vieler Tore sind die Ergebnisse beider Mannschaften in der vergangenen Saison, denn da endeten beide Spiele jeweils mit einem 0:0.

SSV-Kapitän Simon Bernhardt kann sich noch gut an das Spiel in Fulda erinnern: „Das 0:0 war unser erster Punktgewinn im vierten Spiel und es war ein enorm schwer erkämpfter Zähler.“ Nach der knappen 1:2-Niederlage im Auftaktspiel in Lichtenau soll es diesmal nicht bis zum vierten Spieltag dauern, ehe der erste Punkt eingefahren wird. Simon Bernhardt wird dabei wieder im Kader stehen. In Lichtenau fehlte er aus einem wichtigen Grund, denn er befand sich noch in den Flitterwochen.

Nach der Rückkehr wird es für ihn wieder ernst, denn mit den Osthessen wartet ein dicker Brocken, denn der Siebte der Vorsaison ließ gleich mit einem 2:1-Heimsieg über den hochgehandelten CSC 03 Kassel aufhorchen. Für Bernhardt war das aber keine Überraschung: „In den letzten Jahren war Barockstadt II von der Spielanlage her eine der stärksten Mannschaften der Liga. Ich zähle sie in dieser Spielzeit zu den Top drei.“

Gerade in der Offensive ist die Regionalligareserve zu beachten, wo die Angreifer Louis Fuchs und Anis Mulaj in der Vorwoche zu den Torschützen zählten. Fuchs kam in der Vorsaison auch schon zu Einsätzen in der Regionalliga.

Nur eingewechselt wurde mit Ronaldo Zenuni ein Spieler, dessen Name schon für Torgefahr steht und der in der letzten Saison mit zwölf Treffern bester interner Torschütze war. „Wir werden mit unseren Möglichkeiten dagegenhalten und versuchen etwas Zählbares herauszuholen“, sieht Simon Bernhardt seine Elf in der Rolle des Außenseiters.

Vom Spiel in Lichtenau kann der 30-Jährige nur von dem berichten, was aus seiner Mannschaft gesagt wurde. „Sie hat sich bei einer starken Lichtenauer Elf, der ich in dieser Saison eine Platzierung zwischen fünf und acht zutraue, achtbar verkauft. Das ist angesichts der vielen neuen, jungen Spieler, die sich erst einmal in dieser Liga zurechtfinden müssen, eine gute Leistung.“

Am Samstag kann mit ihm ein erfahrener Spieler hinzustoßen. Der Sander Kapitän kann dazu beitragen, dass es nach dem Spiel wieder etwas zu Feiern geben wird. (Michael Wepler)