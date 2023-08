Jetzt ist Zusammenhalt gefragt

Von: Raphael Wieloch

Steffen Klitsch (weißes Trikot) © Raphael Wieloch

Sand – Bis heute schwärmt Robert Garwardt, früherer Sander Spieler und inzwischen Kapitän des FSV Wolfhagen, vom Zusammenhalt beim SSV Sand. Dass dieser bereits in der Frühphase der neuen Saison auf dem Prüfstand steht und nun im besonderen Maß vonnöten ist, hat sich der Fußball-Verbandsligist und allen voran Spielertrainer Tobias Oliev sicher nicht gedacht.

Drei Spiele, null Punkte. Der SSV Sand hat einen Fehlstart hingelegt. Und am Samstag (15.30 Uhr) kommt der FC Eichenzell. Die Devise lautet: Ein Erfolgserlebnis muss her. Aber wie? „Wir brauchen mehr Stabilität und Ordnung. Aber auch nach vorne müssen wir kreativer werden“, so Oliev.

Nach einem 1:2 beim Lichtenauer FV und einem 1:3 gegen die SG Barockstadt II folgte zuletzt ein 0:6 bei Aufsteiger Eiterfeld/Leimbach. „Die Stimmung ist natürlich nicht auf dem Hochpunkt. Aber die Mannschaft ist jetzt nicht negativ beeinflusst – dafür sorge ich“, sagt der Spielertrainer, dem eine positive Grundhaltung wichtig ist.

Dass bei elf Neuzugängen, von denen zuletzt mindestens die Hälfte von Beginn an auf dem Platz stand, noch nicht alles rund läuft, ist klar. Allein für das Gefühl müsse aber schleunigst die Null auf dem Punktekonto verschwinden. Am besten schon am Samstag.

Ob in dem Zusammenhang Druck ein Thema ist? „Gar nicht“, sagt Oliev, der weiterhin auf die verletzten Daniel Wagner, Steffen Klitsch und Pierre Bata verzichten muss. Dabei könnte das Sander Urgestein in der gegenwärtigen Situation gerade diese Akteure mit all ihrer Erfahrung gut gebrauchen. Ob Oliev, der zuletzt angeschlagen war, indes selbst aufläuft, wird sich nach dem heutigen Abschlusstraining entscheiden.

Grundsätzlich müsse seine Mannschaft noch am Umgang mit Rückschlägen arbeiten. „Nach einem Gegentor verlieren wir die Ordnung und kassieren dann zu schnell das zweite“, so der 38-Jährige. Wenn die Sander aber an die ersten Halbzeiten gegen Lichtenau und Barockstadt II anknüpfen können, dürfte gegen Eichenzell etwas Zählbares drin sein.

Und siehe da: Es gibt noch eine offene Rechnung. Zum Auftakt der vergangenen Saison düpierte Eichenzell den SSV auf der Sander Höhe mit 4:0. Das schreit doch förmlich nach Revanche. (Raphael Wieloch)