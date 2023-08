Beide Seiten hochmotiviert

Von: Joachim Hofmeister

Zweikampf: Am Sonntag gibt es ein Wiedersehen. Im Bergstadion stehen sich der FSV Dörnberg mit Rico Lotzgeselle (links) und der FSV Wolfhagen (Tjarde Bandowski) gegenüber. Das Pokalspiel im April gewann der Aufsteiger. © Raphael Wieloch

Dörnberg – Es ist kaum zählbar. Er weiß es selbst nicht so genau. Zu viele brisante Duelle stehen in der Vita von Valentin Plavcic. „Ich habe als Trainer und Spieler schon einige Derbys miterlebt. Da ist immer eine gewisse Anspannung vorhanden. Oft geht es hoch her“, weiß der 51-Jährige Coach des FSV Wolfhagen. Schon am zweiten Spieltag der Verbandsliga Nord steht für ihn und den Aufsteiger ein Nachbarschaftsduell auf dem Plan.

Die Reise des Neulings geht am Sonntag zum FSV Dörnberg. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz im Bergstadion ist um 15 Uhr.

Ob die Fingerspitzen beim erfahrenen FSV-Trainer schon jucken? „Im Umfeld merkt man schon, dass es ein wenig knistert. Bei mir ist innerlich alles noch sehr ruhig. Wie es dann am Spieltag aussehen wird, kann ich noch nicht sagen.“ Spätestens kurz vor dem Anpfiff werde aber auch bei ihm der Puls steigen. „Im Bergstadion zu spielen ist schon etwas Besonderes.“ In Dörnberg, egal ob auf oder neben dem Platz, herrsche ein gutes Miteinander. Der Zusammenhalt sei eine der Stärken des FSV.

Kameradschaftsgeist zeigten die Dörnberger laut Plavcic auch im Auftaktspiel beim OSC Vellmar. Der Routinier war dabei, als der FSV sein erstes Spiel mit 1:6 verlor. „Die Jungs haben super gekämpft, waren aber letzlich chancenlos.“ Die klare Niederlage nehme aber keinen Einfluss auf die anstehende Partie. Im Gegenteil. „Mit Blick auf das Derby gehen bei den Dörnbergern die Köpfe wieder nach oben“, ist er sich sicher und fügt hinzu: „Ich kann versprechen, dass auch meine Mannschaft hochmotiviert in das Spiel gehen wird.“

Pascal Deiß und Julius Knatz können den Aufsteiger nur von der Seitenlinie unterstützen. „Beide sind verletzt“, so Plavcic.

Und wie sieht die Personalsituation beim Gastgeber aus? Aufseiten des FSV sind Timo Dauber und Toni Dombai wieder dabei. Beide fehlten zum Auftakt. „Toni ist ein wichtiger Baustein in unserem Offensivspiel“, sagt Trainer Tobias Hake. „Und Timo eine Bereicherung für die Abwehr.“ Der 29-Jährige wird neben Christian Krug im Zentrum der Viererkette agieren. „Auf den Außenpositionen spielen Tobias Gunkel und Neuzugang Justin Braul“, verrät Hake.

Mit welchem Spielsystem und welcher Taktik seine Mannschaft das Derby angehen wird, will er nicht preisgeben. Er sagt nur: „Wir haben noch etwas gutzumachen.“ Der FSV-Coach meint damit weniger die Klatsche in Vellmar, vielmehr die unglückliche Pokalniederlage im Elfmeterschießen gegen Wolfhagen im April.

Das 1:6 gegen den OSC sei abgehakt. „Im Training lag der Fokus klar auf dem Spiel am Sonntag“, betont Hake, der ähnlich wie im Frühjahr im Liemecke-Stadion mit einer großen Zuschauerkulisse rechnet. „400 oder 500 Leute kommen bestimmt.“

Eine Extra-Motivation sei vor dem Derby nicht nötig. „Von meinen Spielern will jeder dieses Spiel gewinnen und wir haben genug Stärken, um zu wissen, dass wir diese Partie gewinnen können. Anstacheln muss ich für diese Begegnung keinen einzigen.“

Auf die Frage, was ein Derby ausmache, sagt der 28-Jährige. „Ich habe in meiner jungen Trainerlaufbahn noch nicht all zu viele Derbys miterlebt.“ Bei solchen Spielen komme es ähnlich wie im Pokal nicht auf Leistungskurven, sondern auf die Tagesform an. „Nur wer bereit ist den Kampf anzunehmen, kann bestehen. Wir wollen eine Niederlage gegen den Rivalen aus der Nachbarschaft unbedingt vermeiden.“ (Joachim Hofmeister)