Beim Derby fielen neun Tore

Fürstenwald verliert 4:5

Richtig was los war beim Caldener Gemeindederby in der Kreisliga A zwischen dem TSV Fürstenwald und der SG Calden/Meimbressen II. Die Zuschauer sahen neun Tore und einen 5:4 (4:0)-Sieg der SG-Reserve, der nach einem 5:1-Vorsprung am Ende mächtig am seidenen Faden hing.