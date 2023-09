Hinten stabil, vorne effektiv

Erzielte das 1:0: Marvin Schmidt. © Raphael Wieloch

Vollmarshausen – Der Aufwärtstrend des Tuspo Grebenstein in der Fußball-Gruppenliga hält an. Mit dem 2:0 (1:0)-Sieg bei der FSK Vollmarshausen feierten die Grebensteiner ihren vierten Sieg in Folge und rückten auf Platz vier vor.

„Insgesamt war es ein verdienter Sieg, wobei die Führung in der ersten Halbzeit etwas glücklich war. In der zweiten Halbzeit haben wir es hinten gut gemacht“, lobte Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer die Defensive seiner Elf.

Bei den sommerlichen Temperaturen ließ das Tempo etwas zu wünschen übrig. In der ersten Halbzeit konnte der gut aufgelegte Gerd Geschwind zwei gute Chancen der Gastgeber entschärfen.

Zwei Möglichkeiten hatte auch der Tuspo auf der Gegenseite und kam unmittelbar vor der Pause zum Führungstreffer. Es war ein gelungener Spielzug, bei dem Marvin Schmidt in den Strafraum eindrang und zum 0:1-Führungstreffer einschoss (45.).

Ausgeglichen verlief auch die zweite Spielhälfte. Der Tuspo ließ aber nichts mehr anbrennen. Zwei Chancen ließen Torhüter Geschwind sowie die Innenverteidiger Timon und Julius Schmidt noch zu. Für die Vorentscheidung sorgte Torjäger Manuel Frey, der an der Strafraumgrenze angespielt seine Schnelligkeit ausspielte, in den Strafraum eindrang und zum 0:2 vollendete. (Michael Wepler)