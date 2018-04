Benjamin Ross schießt SG II zum Sieg

Hofgeismar/Wolfhagen. Die Partie zwischen Schöneberg und Diemeltal 08 in der Fußball-Kreisliga A fiel gestern den starken Regenfällen zum Opfer.

Immenhausen II - Hombressen/Udenhausen II 1:2 (0:1). Eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, in der Benjamin Ross mit einem Fernschuss (42.) das 0:1 gelang. Eine Topchance hatten die Grün/Weißen durch Henric Radanovic. In der zweiten Halbzeit dann ein Chancenplus für die Vereinigten und folgerichtig das 0:2 (62.) durch Ross. Danach kam nicht mehr viel von den Gästen. Immenhausens Abteilungsleiter Matthias Werner notierte einen Lattentreffer für die TSV-Reserve sowie zwei Paraden von SG-Keeper Chris Lubitz. Erst in der 90. Minute gelang das 1:2 durch Nils Hellwig. Die Reinhardswaldvereinigten haben nun schon 30 Punkte und sind nur noch fünf Zähler vom zweiten Platz entfernt.

Kreisliga B

Ostheim/Zw./Liebenau - Oberelsungen II 2:4 (1:3). (zyh)