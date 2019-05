Bis 16.30 Uhr lief alles nach Plan

Wolfhagen – Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen ist nach einer bitteren 2:4 (2:0)-Niederlage im Verfolgerduell beim SV Türkgücü Kassel auf den vierten Tabellenplatz zurück gefallen.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde der FSV auf Platz zwei stürmen können. Er führte zur Pause mit 2:0. Doch die Option, in die Aufstiegsrelegation zu kommen, hat er vermutlich am Sonntag verspielt.

Die Ausganglage

Rothwesten (53 Punkte), Wolfhagen (51) und Türkgücü (50) streiten sich hinter Spitzenreiter Hombressen/Udenhausen (59) um Platz zwei. Der Spielplan will es, dass am drittletzten Spieltag die ersten Vier unter sich sind. Mit einem Sieg also hätte der FSV Wolfhagen auf Platz zwei springen können, sofern Hombressen/Udenhausen gegen Rothwesten gewinnt.

Die erste Viertelstunde

Eigentlich lief alles nach Plan. Andre Nordmeier brachte den FSV nach 13 Minuten in Führung. In Hombressen stand es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0. In der Blitztabelle waren Wolfhagen und Rothwesten jetzt punktgleich. Türkgücü war aus dem Rennen.

16. bis 45. Minute

Es kam noch besser für den FSV. In Hombressen, wo das Spiel 20 Minuten früher als bei Türkgücü angepfiffen wurde, ging die SG mit dem Pausenpfiff in Führung. Rothwesten fiel in der Blitztabelle auf Rang drei zurück. Wolfhagen aber festigte Platz zwei noch durch einen Treffer von Kapitän Timo Wiegand, dessen Schuss möglicherweise noch von einem Türkgücü-Spieler leicht abgefälscht wurde. „Wir haben in der ersten Halbzeit hervorragend gespielt und hatten auch ein bisschen Glück“, so Wolfhagens Trainer Halil Inan.

Pause

Während bei Türkgücü Pause war, zog Hombessen/Udenhausen vorentscheidend auf 3:0 davon. Rothwesten würde an diesem Tag wohl nicht punkten können. Das stand fest. Es war 16.30 Uhr, Wolfhagen hatte alles selbst in der Hand und konnte sich auf sich selbst konzentrieren.

46. bis 60. Minute

Doch es kam anders. Schnell erzielte der SV den Anschlusstreffer durch Kevin Janek. Doch noch führte der FSV mit 2:1 – und lag zu diesem Zeitpunkt in der Blitztabelle weiter auf Rang zwei.

61. bis 75. Minute

Der Anschlusstreffer zeigte Wirkung. Der Schreck war noch nicht verarbeitet, als Kassel schon ausglich: Yasin Binguel traf zum 2:2. „Wir sind einfach nicht mehr nach vorne gekommen“, sagte Inan, „Wir hätten den Vorsprung einfach sofort ausbauen müssen.“ Der Ausgleich nutzte vor allem dem TSV Rothwesten. Dessen 0:6-Niederlage war in Hombressen besiegelt, doch er war jetzt Zweiter, einen Punkt vor dem FSV und zwei Punkte vor Türkgücü.

Die letzte Viertelstunde

Doch es kam noch schlimmer für den FSV. Türkgücü zeigte den Willen zum Sieg. Mit der Hacke traf Janek zum 2:3 (78.). kurz vor Schluss besiegelte Memduh Eryilmaz die Wolfhager 2:4-Niederlage.

Nach dem Spiel

FSV-Trainer Halil Inan fehlten nach der Partie zunächst die Worte. Die Enttäuschung saß tief, nachdem der FSV eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte. Nach mehrmaligem Durchatmen meinte er: „Ich bin trotzdem stolz auf uns und die komplette Saison. Heute war ein hitziges Spiel, ich weiß auch nicht, was da los war.“ Die Hoffnung auf Platz zwei will Inan noch nicht aufgeben. Noch seien zwei Spiele zu absolvieren also sechs Punkte zu vergeben.