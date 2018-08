Breuna auf Rang zwei

Aufsteiger 3:2 in Heiligenrode

Siegreich: SG-Trainer Marco Wolff

Die in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegene SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen sorgt weiter für Schlagzeilen. Am dritten Spieltag am gestrigen Abend feierten die Vereinigten von Trainer Marco Wolff beim TSV Heiligenrode einen 3:2 2:1)-Erfolg, blieben damit auch in der dritten Pflichtaufgabe ungeschlagen und kletterten damit auf den zweiten Tabellenrang.