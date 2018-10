Brüder treffen sich zum Duell

Calden. Sie spielten beide einst beide für den TSV Ersen und schossen für den Kreisoberligisten wertvolle Tore: Nino Wagener (25) traf in der Saison 16/17 zehnmal für den TSV, Bruder Marco (23) ein Jahr zuvor neumal.

Am Samstag (15 Uhr, Kaiserplatz) wollen sie wieder treffen: Der eine für die SG Calden/Meimbressen, der andere für die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Denn sportlich haben sich die Wege der Brüder getrennt. Am Samstag sind sie für 90 Minuten Gegner.

Die Ausgangslage

Sie ist zum Auftakt der Rückrunde ganz anders, als man es sich vor der Saison vorstellte: Calden/Meimbressen, der etablierte Gruppenligist, dümpelt auf Rang elf vor sich hin und bleibt hintre seinen Erwartungen zurück. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen sorgt als Aufsteiger auf Rang drei hingegen für Furore. Das Hinspiel gewannen die Breunaer 3:0. Seither sind sie immer in der oberen Tabellenhälfte, waren sogar mal Tabellenführer. Bei den gastegebenden Caldenern sind hingen nach vier Niederlagen in Serie die Abstiegsränge in Sichtweite.

Rückblick der Brüder

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der Caldener Nino Wagener ist da mit seinen Caldenern denn auch gar nicht zufrieden. Die Erwartungen seien nicht erfüllt worden. Seine Mannschaft habe ihr ganzes Potenzial noch nicht abgerufen. Bruder Marco blickt aus Breunaer Sicht ganz anders auf die Hinrunde: Mit einem solchen Saisonverlauf hätte niemand gerechnet, meint der Jüngere der Wagener-Brüder, der zuletzt, beim 7:3-Auswärtssieg bei Bosporus vier Treffer erzielte.

Einschätzung des Gegners

Die beiden Brüder verstehen sich gut. Und sie tauschen sich auch mal über ihre Mannschaften und die aktuellen Spiele aus. Und was halten sie vom Samsgtagsgegner? Caldens Nino Wagener nennt als große Stärke des Aufsteigers, die mannschaftliche Geschlossenheit von Breuna. Er kenne die meisten Spieler aus der gemeinsamen Zeit als Jugendfußballer. Breunas Marco Wagener kennt auch Schwächen von Calden/Meimbressen, möchte aber darüber nicht sprechen, wirft allerdings ein, dass ein Spieler wie Dennis Dittmer, der letzte Saison 30 Tore erzielte, nur schwer ersetzbar sei.

Gegenseitige Einschätzung

Über seinen Bruder Nino sagt Marco, dass er ein sehr ballsicherer Mittelfeldspieler sei, aber auch schon mal die Übersicht verliere, wenn es nicht so gut läuft. Nino bezeichnet die Kaltschnäuzigkeit seines Bruders vor dem Tor als große Stärke. Seine Schwäche sei das Kopfballspiel und beide seien verletzungsanfällig, fügt Nino hinzu.

Vorhersage

Wie könnte es anders bei Brüdern sein. Sie sind sich einig: „Wir gewinnen 2:1.“ Das Trennende daran: Mit „Wir“ meint der eine Calden, der andere Breuna. Wer von beiden recht behalten wird (oder ob beide daneben liegen), wird sich am Samstag zeigen. (zyh)