Bubis empfangen Oldies

Von: Ralf Heere

Ihm fehlte zuletzt die komplette Offensive: Jan Baruschka (grünes Trikot), Trainer der SG Weser/Diemel. Archiv © Artur Schöneburg

Helmarshausen – In der Fußball-Kreisoberliga treffen am Sonntag (15 Uhr) auf der Diemelkampfbahn die SG Weser/Diemel und der TSV Carlsdorf aufeinander und somit die beiden letzten Meister der Kreisliga A und mit je einem Sieg und einer Niederlage gehen sie punktgleich in die Partie.

Interessant wird die Partie auch aus dem Blickwinkel, dass es teilweise große Altersunterschiede in den Kadern der beiden Mannschaften gibt. Am größten ist dies bei einer Betrachtung der bisherigen Torschützen auszumachen. Die SG kommt da auf einen Durchschnitt von 24 Jahren, der TSV auf 35. Für SG-Trainer Janosch Baruschka muss das aber kein Nachteil für die Gelb/Schwarzen sein: „Gerade in der Kreisoberliga ist Erfahrung noch gefragt. Wir sind gewarnt vor dem Gegner, der nicht zu unterschätzen ist“.

Für Baruschka kommt es auch darauf an, wen er zur Verfügung hat. Denn letzte Woche beim 1:4 gegen Weidelsburg fehlte ihm die komplette Offensive. Diesmal erwartet er sein Team wieder stürmischer. Sonst setzt der 37-Jährige voll auf die jungen Spieler – die Spielgemeinschaft ist in einem richtigen Generationswechsel.

Er selbst, Torben Schmidt, Dennis Dittmer oder auch André Herbst und Jan Heger haben sich zurückgezogen beziehungsweise den Verein verlassen. Auf der anderen Seite hingegen sind Spieler wie Silko Krahl und Jens Brand dabei, die gegen die SG-Routiniers noch angetreten sind, wobei der 40-jährige Brand auch einige Jahre für Weser/Diemel die Fußballschuhe geschnürt hat.

Carlsdorf rechnet sich auch an der Diemel etwas aus. Der 5:1-Sieg gegen Elbetal hat Auftrieb gegeben und im ersten Spiel beim 1:3 gegen Wolfhagen II war durchaus mehr drin – bei mehr Konsequenz vor dem Tor. „Einen Zähler würden wir gerne mitnehmen“, hofft Trainer Jens Deppe, der seine Mannschaft noch in der Eingewöhnungsphase sieht. „Wenn die SG alle Mann an Bord hat, sind wir Außenseiter“, glaubt das Carlsdorfer Eigengewächs an einen schweren Gang. Aber wenn seine Spieler genauso kämpfen und jeder für jeden rennt wie zuletzt könnten Überraschungen möglich sein.

Oldie Jens Brand wird er am Sonntag höchstwahrscheinlich nicht im Kader haben und Neuzugang Max Vormschlag wird verletzungsbedingt länger ausfallen. (Ralf Heere)