Calden fährt zuversichtlich nach Ulm

Calden. Alber wie? Auf einen bislang unbekannten Gegner treffen die Caldener Regionalfußballerinnen am Sonntag. Um 14 Uhr ist Anstoß in Alberweiler.

„Den Namen kann man ja fast nicht aussprechen“, sagt Caldens Trainer Wolfgang Berndt. Doch was die Mannschaft zuletzt zeigte, flößt Respekt ein. Sieben Spiele in Folge hat Alberweiler, das 40 Kilometer südlich von Ulm liegt, gewonnen. Berndt: „Die haben schwach begonnen und sich nach oben gekämpft.“ Jetzt stehen sie auf dem fünften Tabellenplatz.

Anders verlief die bisherige Saison bei Calden. Anfangs holte der Aufsteiger die Punkte, in den letzten sieben Spielen gab hingegen es fünf Niederlagen. Die Trendkurve spricht also eindeutig für die Süddeutschen.

Doch als Außenseiter sieht Berndt seine Mannschaft dennoch nicht. Und das aus zwei Gründen. Der erste: „Die Ergebnisse zeigen, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann“, sagt Berndt. Und der zweite Grund: Die Caldener konnten auch bei Niederlagen mit den jeweiligen Gegnern stets mithalten. Das zeigte sich zuletzt bei der knappen 3:4-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Ingolstadt, als Calden einen furiosen Endspurt hinlegte. Hätte das Spiel ein paar Minuten länger gedauert, dann hätten sich die Jahnerinnen noch einen Punkt erkämpft, waren sich die Zuschauer auf dem Kaiserplatz einig. Wenn Calden an diese Leistung anknüpft, dann dürfte sich die 450 Kilometer lange Anfahrt lohnen. „Da ist ein Punkt drin“, strahlt Berndt denn auch Optimismus aus.

Schwer wird es allerdings: Denn Alberweiler ist nicht nur heimstark, sondern verfügt auch über eine ausgesprochen stabile Abwehr. Erst elfmal musste die Torfrau des SV in den bisherigen elf Saisonspielen hinter sich greifen. Calden kassierte hingegen schon 20 Gegentreffer. Und Torfrau Marigona Zani ist derzeit auch eines der Sorgenkinder von Trainer Berndt. Üblicherweise ist die albanische Nationalspielerin eine solide Größe in der Jahn-Defensive. Doch derzeit ist sie gesundheitlich etwas angeschlagen. Dass sie gegen Ingolstadt nicht so sicher wie gewohnt war, war die Folge.

Ansonsten freilich sei alles fit, sagt Berndt, der damit keine personellen Sorgen hat. Vier Spiele hat der Aufsteiger in diesem Jahr noch zu absolvieren. Frankfurt, München und Nürnberg heißen die weiteren Gegner. Die Städte sind bekannt für Fußball – im Gegensatz zu Alberweiler. Das ist ein kleiner Ortsteil der 8000-Einwohner-Gemeinde Schemmerhofen. Das ist leichter auszusprechen, aber auch nicht sonderlich bekannt.

Doch das ist letztlich zweitrangig. Wichtiger ist für Berndt, dass seine Mannschaft eine ausgesprochen gute Leitung zeigt – und nach zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. Das würde das Selbstvertrauen des Tabellenachten stärken und wäre auch verdienter Lohn für die ansprechende Leistung, die die Jahnerinnen zuletzt immer boten. (mrß)