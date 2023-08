Calden feiert Kantersieg

Von: Michael Wepler

Kann man so machen: Die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden zogen dank eines 7:0-Kantersieges gegen den 1. FFC Montabaur in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. © Heiko Ludwig

Calden – Mit einem überraschend deutlichen 7:0 (4:0)-Erfolg über den Südwest-Regionalligisten 1. FFC Montabaur qualifizierte sich der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden wie im Vorjahr für die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal. Das Spiel in Stichpunkten.

Der äußere Rahmen: Etwa 170 Zuschauer kamen zu diesem Erstrundenspiel im DFB-Pokal. Das sind deutlich mehr als zu den Ligaspielen, wobei ungefähr fast ein Drittel Gästefans waren, die zumindest in der Anfangsphase noch ordentlich Stimmung machten.

Die Anfangsphase: Sie verlief noch relativ ausgeglichen, ehe mit dem Treffer von Johanna Hildebrandt die Weichen in Richtung eines Caldener Sieges gestellt wurden. Die Torjägerin hatte sich über die rechte Seite durchgespielt und mit einem Schuss in die kurze Ecke zur frühen 1:0-Führung getroffen (12.).

Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit: Die Gastgeberinnen setzten nach. Nach einem Freistoß auf den langen Pfosten konnten die Gäste einen Kopfball von Sharon Braun gerade so noch vor der Linie zur Ecke klären. Auch wenn es das Duell zweier Regionalligisten war, so war es mitnichten ein Spiel auf Augenhöhe. Die Jahnerinnen waren nämlich zumeist einen Schritt schneller. Und dann folgte auch schon die Zeit der jungen Franziska Koch. Als Lena Wiegand den Ball in den Strafraum spielte, traf sie aus etwa 14 Metern zum 2:0 in die linke Ecke (25.).

Etwas umstritten war die Entstehung ihres zweiten Treffers. Hildebrandt hatte einen zu kurzen Rückpass vor der herauseilenden Torhüterin Kim Fischer abgefangen. Vor dem Zusammenprall mit ihr hob sie wohl zum Schutz ihren Ellenbogen und traf sie damit. Für die Gästefans war es ein klares Foul, aber das Spiel ging weiter, der Ball kam zu Koch, die zum 3:0 traf (39.). Keine Diskussionen gab es bei ihrem dritten Treffer, als Arlene Rühmer zu Hildebrandt spielte, diese den Ball zu Koch weiterleitete, die mit dem Tor zum 4:0 ihren ersten Hattrick in der Regionalligaelf perfekt machte. „Wir waren heute sehr gut im Spiel. Bei mir war es anfangs schwer in der ersten Mannschaft, aber es läuft jetzt immer besser“, sagte die 22-Jährige, der bereits in der Vorsaison vier Tore in der Regionalliga gelangen.

Die zweite Halbzeit: Nach dem Seitenwechsel ließen die Jahnerinnen die Gäste zunächst kommen. Diese sorgten aber weiterhin für wenig Torgefahr. Da blieben die Gastgeberinnen gefährlicher und setzten mit weiteren Toren nach. Nach einem Rühmer-Freistoß erhöhte Hildebrandt auf 5:0 (58.). In der 70. Minute kam sie im Strafraum zum Schuss und zog mit ihrem dritten Treffer mit Koch gleich. Den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand markierte Nina Dietrich mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (76.).

Das sagte Trainer Mario Schneider: „Das war ein wirklich gutes Spiel meiner Mannschaft mit einigen schön herausgespielten Toren. Wir haben unsere Schnelligkeitsvorteile gut ausgenutzt.“ (Michael Wepler)