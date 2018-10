Calden/M. beendet Talfahrt

3:1 im Derby gegen Wettesingen/B./O.

+ © Hofmeister Zwei Tore beim 3:1: Nino Wagener traf doppelt für Calden/Meimbressen. Rechts Breunas Kapitän Oliver Flörke. © Hofmeister

Die SG Calden/Meimbressen hat ihre Talfahrt in der Fußball-Gruppenliga beendet. Dank einer starken Leistung besiegte die Elf von Trainer Jens Alter die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 3:1 (1:0) und revanchierte sich damit zugleich für das 0:3 aus dem Hinspiel. In der Tabelle machten die Gastgeber allerdings keinen Sprung nach vorn. Sie bleiben auf Platz elf. Der Aufsteiger verpasste mit der fünften Saisonpleite die Chance, sich an die Spitze zu setzen.