Calden/M. beendet Winterpause mit 3:1

Kassel – Optimal ist die SG Calden/Meimbressen aus der über viermonatigen Winterpause gekommen und hat in der Fußball-Gruppenliga das Duell beim Tabellenvorletzten FC Bosporus Kassel mit 3:1 (1:1) für sich entschieden.

Wie war das Spiel auf dem für die SG ungewohntenKunstrasen?

Spielerisch ließen beide Mannschaften noch einige Wünsche offen. Doch das hatten die Caldener sich auch nicht vorgenommen. „Erst einmal wieder in die Gänge zu kommen, war unser Ziel. Dass es gleich zu drei Punkten reicht ist umso erfreulicher, war aber auch nicht unverdient“, berichtete Caldens Spielausschussmitglied Heinrich Peters.

Kamen die Winterneuzugänge beim Gegner zum Einsatz?

Mit den Rückkehrern Ecevit und Nasseri sowie Nima Latifiahvas konnte das neue Bosporus Spielertrainerduo Neumann/Rega drei neue Spieler in der Startelf präsentieren. Aber das Zusammenspiel klappte noch nicht so gut, diese Niederlage darf als Ernüchterung für die Kasseler Nordstädter gewertet werden.

Wie verlief das Spiel in der ersten Halbzeit?

Die Vereinigten mussten schon nach zehn Minuten einen Rückstand hinnehmen. Im Anschluss an einen Eckball stand Frederik von Richthofen goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. Aber die Alter-Schützlinge sortierten sich schnell und kamen auch in die Partie. Nach 19 Minuten hatte Nino Wagener schon eine Chance mit einem Freistoß. In der 28. Minute traf Wagener, auch per Kopf nach einem Eckball. Das Remis zur Pause hatten die Gäste ihrem Keeper Steven Berndt zu verdanken, der Neljko Juricic in der 45. Minute nach einem Alleingang stoppte.

Und wie war es nach dem Seitenwechsel?

Die erste Torchance im zweiten Durchgang hatte wieder der FC. Berndt parierte einen Schuss von Latifiahvas (54.). Drei Minuten darauf war die Partie gedreht. Maximilian Gellner schoss ein Flanke von Fabio Rumpf volley zum 1:2 ein. Die Kasseler lockerten nun ihre Deckung, aber die SG schlug aus den Konterchancen zunächst kein Kapital. Bis zur 87. Minute: Nach einem klugen Pass des erstmal eingesetzten A-Junioren Nils Mackewitz traf Joker Dennis Faust, erst fünf Minuten auf dem Feld, zum 3:1. In der Schlussminute hatte Maskuli noch eine Top-Chance für die Platzherren.

Was bedeutet diese Partie für die Tabelle?

Für die Caldener waren es sehr wertvolle Punkte, vor allem wurde auch der Auswärtsfluch endlich gebannt und zum ersten Mal dreifach auf des Gegners Platz gepunktet. Es ging um einen Platz nach oben auf den elften Rang. Aufsteiger Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ist nun mit zwei Punkten Rückstand schon in Reichweite. Bis zum ersten Abstiegsplatz ist es nun ein Puffer von neun Zählern und mit einem Sieg gegen den Drittletzten Herleshausen/N./U. könnte Jens Alter sich mit seiner Elf erst einmal aus dem Abstiegsbereich verabschieden.