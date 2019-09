Calden/M. bleibt nach 1:4 weiter am Tabellenende

Die SG Calden/Meimbressen bleibt Schlusslicht der Fußball-Gruppenliga. Beim KSV Hessen Kassel II gab es eine 1:4 (0:2)-Niederlage.

Nach dem in der Anfangsphase Lucas Himmelmann (6.) am KSV-Schlussmann Nicolas Gröteke gescheitert war und Marcel Schindler nach neun Minuten knapp vorbei geschossen hatte, nutzten die Kasseler gleich ihre zweite Torchance. David Lensch traf in der 23. Minute.

Zwischen dem 1:0 und dem zweiten Tor von Lensch (36.) hatte SG-Stürmer Marko Utsch noch eine gute Gelegenheit mit einem Freistoß. Der zweite Treffer von Lensch muss der Caldener Hintermannschaft angelastet werden, sie ging nicht energisch genug dazwischen.

Weiterhin mit Pech im Abschluss und von seiner alten Gefährlichkeit weit entfernt ist Mittelstürmer Dennis Dittmer, der zwei Minuten nach Wiederanpfiff alleine vor dem Tor scheiterte. Aber der Gegner half der SG wieder etwas auf die Beine. Luca Wendel hob den Ball ungewollt über den eigenen Keeper hinweg ins eigene Tor (54.).

In der Schlussphase erlahmte die Gegenwehr der Caldener, die dann noch zwei Gegentreffer von Tobias Bredow (83.) und Wendel (89.), der sein Missgeschick mit dem Eigentor wieder wettmachte. Wieder eine deutliche Niederlage für die Elf von Trainer Sven Dopatka, obwohl sie so klar gar nicht unterlegen waren. zyh