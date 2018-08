Calden/M. holt Punkt in Rothwesten

Rothwesten. Mit einem Punkt kehrte die SG Calden/Meimbressen in der Fußball-Gruppenliga vom Auswärtsspiel beim Verbandsligaabsteiger TSV Rothwesten zurück.

Vor dem Spiel hätten die Vereinigten das Unentschieden gerne mitgenommen, doch im Nachhinein betrachtet hätte es auch etwas mehr sein können, weil TSV-Akteur Igor Losic nach 64 Minuten beim Stand von 1:1 die Ampelkarte sah.

Die SG kam gut in das Spiel und erarbeitete sich eine optische Überlegenheit und hatte auch die erste gute Einschussmöglichkeit. Tom Seidel verzog aus halblinker Position nach 27 Minuten.

Das Verletzungspech nimmt kein Ende bei den Vereinigten. Sven Mackewitz musste mit Fingerbruch aus der Partie. Nach der Umstellung riss der Faden etwas in bei Calden. Rothwesten hatte durch Eckhardt (43.) und Seeger (44.) kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß.

Auch gleich nach Wiederanpfiff riss der TSV das Spiel an sich und diesmal war Nikolaj Eckhardt zur Stelle und traf zum 1:0 (46.). Die Caldener wirkten nach dem Seitenwechsel ziemlich unsortiert und konnten sich bei Schlussmann Thilo Müller bedanken, der das 0:2 nach 48 Minuten verhinderte.

Nicht so treffsicher wie gewohnt präsentierte sich SG-Stürmer Dennis Dittmer, der eine Göbel-Vorlage in der 51. Minute nicht verwerten konnte. Dafür glänzte Dittmer als Vorbereiter zum 1:1 (60.) durch Maurice Göbel. Direkt nach dem die Gastgeber in Unterzahl gerieten, vergab Dittmer das 1:2 in der 66. Minute. Dann wäre es wahrscheinlich schwer geworden für die Fuldataler, die sich jedoch wieder berappelten und nun trotz Unterzahl feldüberlegen waren. Thilo Müller musste nach einem Alleingang der Heimelf sein ganzes Können aufbieten. Die Alter-Elf war nun trotz Überzahl in der Rolle einer Kontermannschaft, war aber nicht entschlossen genug.

„Insgesamt keine starke Begegnung, aber auch kein schlechter Auftritt von unserer Mannschaft nach den zwei Pleiten in den ersten beiden Auswärtsspielen“, meinte Spielausschussmitglied Heinrich Peters. Immerhin war die SG unter anderem ohne Marco Utsch und Thomas Schindewolf angetreten. Jetzt reiht sich zudem noch Marco Wagener in die lange Verletztenliste der Vereinigten ein. (zyh)