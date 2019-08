Calden/M. II gewinnt Spitzenspiel

Kreisliga A: Vierter Sieg im vierten Spiel

+ Luftkampf: Der Hombresser Lukas Rehbein (rechts) kommt vor dem Caldener Fabrice Lindner an den Ball. Am Ende aber behielten die Caldener mit 2:1 die Nase vorne. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – Die SG Calden/Meimbressen II bleibt in der Fußball-Kreisliga A das Maß aller Dinge. Die Vereinigten von Trainer Uwe Mackewitz fuhren in der vierten Saison-Pflichtaufgabe ihren vierten Sieg ein, feierten an der Schäferbreite in Meimbressen im so genannten Spitzenspiel einen 2:1-Sieg ein und blieben damit natürlich Tabellenführer.