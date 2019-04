Calden/M. II nach 2:1 in Riede auf Platz vier

+ © Michl Torschütze: Dominik Ruda (Calden, rechts) © Michl

Zwei Spiele am Ostermontag rundeten das Nachholprogramm in der Fußball-Kreisliga A ab. Die SG Calden/Meimbressen II verbesserte sich mit dem 2:1-Sieg in Riede auf den vierten Tabellenrang. Diemeltal 08 setzte sich mit 4:1 gegen Fürstenwald durch und hält Platz sechs.