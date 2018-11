Calden/M. ist Gast in Heiligenrode

Calden. Am Sonntag (14.45 Uhr) tritt die SG Calden/Meimbressen in der Fußball-Gruppenliga beim TSV Heiligenrode.

Nach dem es ja zuletzt fast wie Festwochen für die Vereinigten waren, mit Erfolgen vor heimischen Publikum gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und Rothwesten sowie einem Remis in Unterzahl gegen den Tabellenführer Hombressen/Udenhausen, geht es nun zu einer Mannschaft, die in der Tabelle drei Plätze hinter der SG steht und vier Punkte weniger auf dem Konto hat, mit Kontakt zur Abstiegszone.

Das wird eine Kunst für die Vereinigten und ihren Trainer Jens Alter sein, nun den Hebel auf diese Partie umzulegen. Der Caldener Coach formuliert es so: „Wir sind manchmal zu fahrlässig, wenn wir als vermeintlicher Favorit in das Spiel gehen“. Doch Alter sieht sein Team in keinem Spiel in einer gewissen Favoritenrolle und dies müssten auch seine Spieler aufnehmen. Genau so motiviert und vor allem konzentriert wie zuletzt will er seine Akteure sehen. Insgesamt sei das Spielniveau bei seiner Elf schon in den letzten drei Wochen erheblich verbessert worden, dies gelte es weiter auszubauen.

Ein einstelliger Tabellenplatz ist vor der Winterpause noch möglich, aber auch die Gefahr, dass Heiligenrode als Tabellendreizehnter bis auf zwei Zähler herankommt. Nicht zu vergessen ist auch, dass die Caldener als eine von zwei Mannschaften in der Liga noch immer ohne Auswärtssieg sind und auch letzte Saison in Heiligenrode mit 1:5 klar unterlag. Das Hinspiel gewann die SG mit 2:0. Respekt hat Jens Alter vor TSV-Torjäger Christian Rümenap, kann aber vielleicht schon mal mit einem Kurzeinsatz von seinem Goalgetter Dennis Dittmer rechnen und Marko Utsch wird die Offensive der Elf aus der Flughafengemeinde auch wieder auffrischen. (zyh)