Calden macht zu viele Fehler

Calden. Am Ende fehlten vielleicht ein paar Minuten für die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Jahn Calden, um dem Spitzenreiter FC Ingolstadt 04 noch ein Unentschieden abzutrotzen.

Die Aufholjagd begann zu spät, so dass sich die Calden mit 3:4 (1:2) geschlagen geben mussten.

? Geht das Ergebnis in Ordnung?

!Am Ende hat sich die Mannschaft durchgesetzt, die weniger Fehler gemacht hat. Ansonsten war zwischen dem Tabellenachten und dem Ersten kein Unterschied zu sehen. Aufgrund der Chancen in der Schlussphase wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen.

? Wer erwischte den besseren Start?

!Es war zunächst ein Spiel mit weniger Torchancen. Calden nutzte seine erste Chance, als nach einem Pass aus dem Mittelfeld Jil Ludwig Franziska Maier im ‘Tor des FC Ingolstadt mit einem Lupfer zum 1:0 überwand (20.).

? Warum kippte das Spiel nach der Führung?

!Die Gäste nutzten nach dem Rückstand die Fehler der Jahnerinnen und kippten das Spiel. Nach einem Ballverlust etwa 30 Meter vor dem eigenen Tor spielten die Gäste den Ball schnell in den Strafraum, wo Ricarda Kießling Marigona Zani ausspielte und das 1:1 erzielte (29.). Einen aus halblinker Position auf den kurzen Pfosten gespielten Ball verwertete Ramona Maier zum 1:2 (33.). Gleich nach der Pause verlor Zani den Ball an der Strafraumgrenze gegen Anna-Maria Buckel, die zum 1:3 ins leere Tor traf (47.). Dieser Gegentreffer zeigte bei den Gastgeberinnen Wirkung. Als nach einem Pass in den Strafraum erneut Ramona Maier auf 1:4 erhöhte, deutete sich ein Debakel an.

? Wie kamen die Gastgeberinnen wieder ins Spiel zurück?

!In den letzten 20 Minuten bestimmten die Caldenerinnen wieder das Geschehen gegen konditionell nachlassende Gäste. Ludwig und Rühmer konnten ihre Chancen noch nicht nutzen, doch als Lena Nickl im Strafraum der Ball an die Hand sprang, gab es Elfmeter. Rühmer scheiterte zunächst an Franziska Maier, schaffte aber im Nachschuss das 2:4 (86.). Nur zwei Minuten später verhinderte die Ingolstädter Torfrau gegen Johanna Hildebrandt den Anschlusstreffer. Der fiel in der Nachspielzeit durch Ludwig, die einen Hildebrandt-Kopfball über die Linie drückte.

? Und was sagt Trainer Wolfgang Berndt?

!Er drückt es in einem Satz aus: „Wir waren nicht clever genug und mussten uns durch unsere Fehler am Ende geschlagen geben.“

Calden:Zani - Bock, Schäfer, Rudat, Özdemir - Merz (46. Wiegand), Schanze (62. Becker), Ludwig, Rühmer - Hildebrandt, Braun.

Ingolstadt:F. Maier - Heine, Nickl, Rippberger, Heigl - Mailbeck, Reischmann - Haim (42. Schmittmann), R. Maier, Kießling (76. Rüttgers) - Buckel (82. Streitferdt).

Tore: 1:0 Ludwig (20.), 1:1 Kießling (29.), 1:2 R. Maier (33.), 1:3 Buckel (47.), 1:4 R. Maier (55.), 2:4 Rühmer (86., HE Nachschuss), 3:4 Ludwig (90.+3.).

Zuschauer:100.

Schiedsrichterin:Julia Boike.