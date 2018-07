Calden/Meimbressen eine Runde weiter

Eberschütz. Der Titelverteidiger im Fußball-Krombacher-Kreispokal, SG Calden/Meimbressen, gewann am Ende souverän mit 7:3 (5:2) im Achtelfinale bei der SG Diemeltal 08.

Doch nach etwas mehr als einer Viertelstunde rieben sich die Zuschauer doch etwas die Augen. Nach Treffern von Neuzugang Nicola Nölle (15., 16.) lag der Außenseiter mit 2:0 in Front. Überlegen spielte der Gruppenligist in der ersten Halbzeit keineswegs, doch in der Viertelstunde vor der Halbzeitpause stiftete die Alter-Elf soviel Verwirrung in der 08er-Abwehr, dass diese nicht mehr stand halten konnte.

Fünf Tore, davon drei durch Marcel Schindler (30., 32. und 35.) sowie Dennis Dittmer (32.) und Nino Wagener (45.) sorgten für klare Verhältnisse. Das 2:6 (55.) markierte Miguel Ortega Moreno und auf 7:2 erhöhte Dennis Dittmer (65.). Dann das versöhnliche Ende für die Gastgeber, die mit einem Tor durch Kevin Drewes (80.) den Torreigen beendeten. (zyh)