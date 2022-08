Mentalität schlägt Qualität

Gruppenliga: Calden/Meimbressen feiert 3:1-Erfolg über Türkgücü Kassel

Freude bei der SG Calden/Meimbressen: Die Akteure der Spielgemeinschaft feiern das Tor zum 3:1. Türkgücüs Torwart Kaan Duru (links) ist bedient.

Calden/Meimbressen – Was für ein Start in die neue Spielzeit: Die SG Calden/Meimbressen feierte am ersten Spieltag der Fußball-Gruppenliga einen Überraschungserfolg über Verbandsligaabsteiger Türkgücü Kassel. Nach 0:1-Rückstand waren Jungspund Jason Busch und Routinier Marko Utsch für die Wende verantwortlich und erzielten die Tore beim 3:1 (2:1)-Sieg.

Ausgerechnet Türkgücü. Ausgerechnet seinem Ex-Verein stellte Calden/Meimbressens neuer Trainer Altan Ersoy ein Bein. Bestens eingestellt hatte er seine blutjunge Mannschaft auf einen spielstarken und hochgehandelten Gegner, der zu Beginn leichte Vorteile genoss. Die erste Offensivaktion hatte Türkgücüs Mounir Boukhoutta, der den Ball nach einem Steilpass aber nicht optimal erwischte (6.). Erneut in den Fokus rückte der Angreifer der Gäste nach etwa einer halben Stunde: Halb gedroschen, halb geschlenzt sorgte er mit einem sehenswerten Freistoßtor für Türkgücüs Führung (28.). Der Favorit war auf Kurs – allerdings nur kurzweilig.

„Vor der Mentalität kann ich nur den Hut ziehen“, lobte Ersoy seine Elf, die postwendend ausglich. Der umtriebige Jason Busch köpfte eine Freistoßflanke von Neuzugang und Rückkehrer Marko Utsch nur drei Minuten nach dem Rückstand zum 1:1 ein (31.). Eine gute Antwort – und vielleicht sogar der Knackpunkt des Spiels. Denn fortan stellte die Spielgemeinschaft die zuvor praktizierten langgeschlagenen Bälle in die Spitze ein. Spielerische Lösungen statt die viel zitierte Brechstange. Eine Maßnahme, die sich auszahlen sollte.

Jason Busch

Nur wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff und ausgestattet mit ein paar Freiheiten im Strafraum schweißte Busch die Murmel humorlos ins Netz (45. +1). Vorausgegangen war wieder eine Standardsituation – diesmal ein Eckball. „Man hat heute schon gesehen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat“, freute sich Ersoy. Freuen durfte sich der neue Trainer auch über die Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel gaben nämlich die Gastgeber die Richtung vor und waren dem dritten Tor deutlich näher als Türkgücü dem Ausgleich.

Dass es bis in die Nachspielzeit dauerte, bis Calden/Meimbressen in Person von Marko Utsch das entscheidende 3:1 erzielte, verlieh der Partie Spannung bis zum Schluss. Allerdings gelang es den Gästen kaum noch, Akzente zu setzen. Für Türkgücüs einzigen Torabschluss im zweiten Durchgang sorgte Boukhoutta, der das lange Eck aber verfehlte (81.). (Raphael Wieloch)

Calden/Meimbressen: Hernandez Szarka – Celik (46. Pfeffer/Rost), B. Dittmar, Holst, Finis – J. Mackewitz, Krug – Busch, Gleibs (84. Bernhard), H. Dittmar (89. Oetken) – Utsch. Türkgücü: Duru – Demirbas, Kwiedor, Janek (46. Özgür), Ulas (69. Boustani) – Gül, Gjoci – Wieczorek, Kara, Sanori (58. Eredzeb) – Boukhoutta. Schiedsrichter: Fabian Bechmann (Hebenshausen) - Zuschauer: 120. Tore: 0:1 Boukhoutta (28.), 1:1, 2:1 Busch (31., 45. +1), 3:1 Utsch (90. +4).