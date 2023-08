Ein Sieg gegen den Angstgegner

Calden/Meimbressen schlägt Vollmarshausen 2:0

+ © Joachim Hofmeister Jubel nach dem 2:0. Caldens Spieler feiern den Torschützen Dorian Bojic (Nummer 8). © Joachim Hofmeister

Calden – Fünfmal in Folge hatte die SG Calden/Meimbressen in der Fußball-Gruppenliga nicht gegen die FSK Vollmarshausen gewonnen. „Ein sechstes Mal wollten wir uns nicht abkochen lassen“, sagte Louis Siebert. Da war die negative Miniserie bereits beendet, der Angstgegner besiegt und der Stürmer der Spielgemeinschaft dementsprechend gut gelaunt.

Calden/Meimbressen feierte im Auftaktspiel auf eigenem Platz einen 2:0 (0:0)-Erfolg. „Dieses Mal haben wir so richtig dagegengehalten. Der Sieg ist absolut verdient“, gab der 19-jährige Angreifer zu Protokoll. Obwohl Calden/Meimbressen klar überlegen war, hatte die Mannschaft in Halbzeit eins nur eine einzige Chance. Sieberts Kopfball strich nach einem Freistoß von Marko Utsch knapp am gegnerischen Tor vorbei (24.).

Mehr Glück hatte der junge Stürmer nach dem Seitenwechsel. Nach einem Steckpass durch die Schnittstelle der FSK-Viererkette schoss Siebert zunächst Torwart Michael Pfeil an. Der Ball kam wieder zum SG-Angreifer zurück, anschließend hatte er keine Mühe, das Runde im Eckigen unterzubringen (47.).

120 Zuschauer auf dem Kaiserplatz mussten nicht lange auf den nächsten Treffer warten. Dorian Bojic erhöhte mit einem Drehschuss im Strafraum nach Zuspiel von Neuzugang Jonas Krohne (53.) auf 2:0. Die Gastgeber schalteten danach nicht in den Kontrollmodus. Sie setzen den Gegner weiter unter Druck, ohne aber zu weiteren zwingenden Einschussmöglichkeiten zu gelangen.

„Ich bin sehr zufrieden, wie meine Mannschaft aufgetreten ist“, lobte Trainer Altan Ersoy sein Team. „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, die Partie 70 Minuten lang im Griff und haben nach der Pause mehr in die Box gespielt.“ Dadurch sei man deutlich gefährlicher gewesen. Erst in der Schlussphase habe seine Elf nicht mehr die Positionen gehalten.

„Wenn wir so weiter auftreten, werden wir auch in den kommenden Partien punkten“, ist sich Siebert sicher. Die nächsten Gegner heißen Kaufungen und Espenau. (Joachim Hofmeister)