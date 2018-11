Calden/Meimbressen führt zweimal  und verliert

Heiligenrode gewinnt 4:3 gegen die SG

+ Traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Maximilian Gellner erzielte ein Tor für Calden/M., verlor aber am Ende doch. Archiv-Foto: Michl

Heiligenrode. So nah war die SG Calden/Meimbressen noch nicht am ersten Erfolg auf des Gegners Platz in dieser Fußball-Gruppenligasaison. 2:0 und 3:2 führten die Vereinigten beim TSV Heiligenrode und standen am Ende mit 3:4 (1:0) doch zum siebten Mal im neunten Auswärtsspiel mit leeren Händen da.