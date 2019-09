Calden/Meimbressen in der Krise

Blick in eine schwere Zukunft: Nur schwere Spiele sieht der Trainer von Calden/Meimbressen, Sven Dopatka auf seine Elf zukommen. Archiv-Foto: Hofmeister

Calden – Die SG Calden/Meimbressen steht denkbar schlecht da in dieser Saison der Fußball-Gruppenliga als Tabellenletzter nach acht Spieltagen mit vier Punkten.Dennoch, die Wende ist noch möglich, bis zum zehnten P

latz sind es nur drei Zähler Rückstand. Ein Sieg am Samstag um 17 Uhr beim KSV Hessen Kassel II und das ganze würde viel freundlicher aussehen.

Fragen und Antworten zum Spiel bei den Junglöwen und zur Krise bei der SG:

Glaubt denn der Caldener Trainer noch an die Wende?

„Sonst wäre ich nicht mehr hier“, antwortet Sven Dopatka ganz spontan. Natürlich dürfe sich die Mannschaft nicht so gehen lassen, wie zuletzt beim 1:8 gegen Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, doch seine Elf kann auch besser spielen. Davon ist Dopatka überzeugt und das habe sie auch schon bewiesen.

Was ist denn die größte Baustelle bei den Vereinigten?

Dadurch dass fünf gestanden Spieler aufgehört haben und es noch weitere Abgänge gab, musste eine komplett anderes Team aufgebaut werden. „Das ist ein Prozess, der seine Zeit dauert, so schnell geht das nicht“, meint der SG-Coach. Seine Mannschaft müsse nun noch mehr zusammenrücken, denn untereinander verstehen sich die Spieler gut, trotz der Rückschläge. Zu hinterfragen ist natürlich angesichts von 31 Gegentreffern das Defensivverhalten und das fängt in der Offensive und im Mittelfeld schon an, wenn dort die Zweikämpfe verloren werden.

Wie kam es zu der Flut an Gegentoren?

Beim genauer Hinsehen fällt auf, dass die Caldener fast die Hälfte aller Gegentore in nur zwei Spielen kassiert haben, am letzten Sonntag acht und gegen Tabellenführer Lichtenau sieben. Aber vier Gegentore in Zierenberg waren auch sehr bitter. Bisher katastrophal ist die Bilanz gegen Mannschaften aus dem Werra/Meißner-Kreis mit drei Niederlagen. Aber dafür hat Dopatka auch eine Erklärung. Durch den Rückzug von Eschwege aus der Verbandsliga konnten sich diese Mannschaften mit Spielern des SV verstärken.

Wie sieht es denn für Sonntag beim KSV Hessen II aus?

„Für uns gibt es nur starke Gegner in dieser Saison“, macht Sven Dopatka keinen Hehl daraus, dass er auch wusste wie schwer das wird mit dem Klassenerhalt. Ein Punkt bei der Hessenligareserve wäre ein Riesenerfolg, doch die wird am Samstag gegen Abend gut aufgestellt sein und ist ja mit neun Zählern aus acht Partien auch auf die Punkte angewiesen. In der letzten Saison entführte die SG mit 2:1 drei Punkte aus Kassel.

Ist denn personell noch etwas zu machen vor der Winterpause?

Zunächst einmal nicht, der ausgedünnte Kader muss das Beste aus sich herausholen und auf die Zähne beißen. Große personelle Alternativen sind auch im eigenen Lager nicht zu finden, im letzten Spiel hatten die Vereinigten einen Kader von 17 Spielern, lediglich Sven Mackewitz und Fabio Rumpf wären noch Kandidaten für die Defensive. Für Samstag, sagt Dopatka, stünden aber zwei bis drei Spieler nicht zur Verfügung. zyh