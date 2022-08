Gleibs macht den Unterschied

Von: Raphael Wieloch

Fokus auf das Spielgerät: Mustafa Özata (links) vom TSV Heiligenrode versucht, Calden/Meimbressens Dorian Bojic, der am Ende noch Gelb-Rot sah, den Ball abzuluchsen. © Raphael Wieloch

Calden – Nicht souverän, aber erfolgreich: Die SG Calden/Meimbressen verbuchte in der Fußball-Gruppenliga ihren zweiten Saisonsieg und bezwang den TSV Heiligenrode mit 1:0 (1:0). Valentin Gleibs erzielte das entscheidende Tor. Von Samstag auf Sonntag, fast schon still und heimlich, übernachtete die Spielgemeinschaft an der Tabellenspitze.

Über das Ergebnis freute sich Calden/Meimbressens Trainer Altan Ersoy, über die Leistung nur bedingt: „Mit der zweiten Halbzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden.“ Die Gastgeber starteten mit einem Mann mehr in den zweiten Durchgang, da kurz vor dem Seitenwechsel Heiligenrodes Nils Koekert wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen hatte (38.). Zudem führte die SG durch einen Treffer von Valentin Gleibs, der im Gewühl die Übersicht wahrte und den Ball irgendwie ins Netz stocherte (22.).

Valentin Gleibs © Raphael Wieloch

Ob die Spielgemeinschaft den Stiefel souverän herunterspielte? Nein, ganz und gar nicht. Teilweise kam sie richtig ins Schwimmen – gerade zu Beginn der zweiten Hälfte. Calden/Meimbressens Torwart Dominik Hernandez Szarka verhinderte den Ausgleich, als er bei einem gefährlichen Schuss aus nächster Nähe rechtzeitig die Pranken hochriss (55.). Glück hatten die Gastgeber wenig später, als Niklas Federbusch das lange Eck knapp verfehlte.

Von Überlegenheit wegen des zahlenmäßigen Übergewichts war nicht die geringste Spur. Gemütlich zwei, drei Gänge herunterschalten – so sah das schon eher aus. Und auch wenn sich die SG im Laufe des zweiten Abschnitts aus der Umklammerung lösen konnte, dieses Spiel wurde zu einer Zitterpartie. Denn: Heiligenrode machte ordentlich Meter, suchte den Weg nach vorn und brachte die Elf von Altan Ersoy immer wieder in Bedrängnis. Auch durch Standards: Der aufgerückte Felix Berthold kam kurz vor Schluss zum Kopfball, aber wieder war der aufmerksame Szarka im Tor zur Stelle (85.).

Den Schlusspunkt hätte anschließend Marko Utsch mit dem vorentscheidenden 2:0 setzen können, allerdings traf der Angreifer nach einem Konter nur die Latte (87.). Die letzte Aktion gehörte Dorian Bojic, der nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. (Raphael Wieloch)

Calden/Meimbressen: Hernandez Szarka - Celik (83. Käckel), Holst, B. Dittmar, N. Bojic - Krug (90. Rost), D. Bojic - Gleibs (55. Gerdesmeier), Busch, H. Dittmar (90. Bernhardt) - Utsch.

Heiligenrode: Frank - Koekert, Berthold, Pommer - Franke (82. Gleim), Freitag (28. Özata), Siemon, Siebold - Henkel (70. Winkler) - Rümenap, Federbusch.

Schiedsrichter: Boris Borschel (Pfaffenbachtal).

Zuschauer: 120.

Tor: 1:0 Gleibs (22.).

Rote Karte: Koekert (38., grobes Foulspiel).

Gelb-Rot: D. Bojic (90. +2).