Calden/Meimbressen  spielt nur Remis

Calden – Die SG Calden/Meimbressen hat einen großen Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt verpasst und sich gestern Abend vom Viertletzen der Fußball-Gruppenliga, FSK Vollmarshausen, mit 1:1 (0:0) getrennt.

War es ein gerechtes Unentschieden?

Zwar kann den Caldenern pro Halbzeit ein ganz leichtes Chancenplus zugeschrieben werden, aber dennoch geht dieses Resultat in Ordnung, weil sich beide Mannschaften ziemlich neutralisierten, vor allem in der ersten halben Stunde, die überhaupt keine nennenswerte Torchance hervorbrachte.

Was bedeutet das Ergebnis im Abstiegskampf?

Da es am Ende dieser Saison zu insgesamt vier Absteigern kommen kann, dürfen sich alle Teams ab dem achten Platz noch nicht in Sicherheit wiegen. Die SG hat somit zumindest einen auf den ersten Blick komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf die FSK gehalten. Hätte aber auch ohne das späte Gegentor fast schon den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen können.

Was sagte Caldens Trainer Jens Alter dazu?

Für den scheidenden SG-Coach war der späte Gegentreffer das größte Ärgernis des Spiels. „Am Ende hätten meine Spieler einfach dreckiger verteidigen und den Ball mehr in den eigenen Reihen halten müssen“, kritisierte Alter nach der Partie.

Wie verlief die erste Halbzeit?

Nach viel Leerlauf konnten nach einer halben Stunde die ersten Torchancen notiert werden. Zunächst rettete die SG durch Fabio Rumpf kurz vor der Torlinie. Im Gegenzug wurde Marcel Schindler gefoult, doch der Freistoß von Routinier Thomas Schindewolf verpuffte. Das Spiel war offen, beide Teams hielten sich weiter die Waage. Dennis Dittmer hatte eine Chance für die Gastgeber und Philip Butterweck brachte seinen eigenen Schlussmann, Steven Berndt, in Verlegenheit. Die hochkarätigste Möglichkeit der ersten Halbzeit verpasste Dittmer in der 38. Minute, als er aus der Drehung an den Pfosten traf.

Wir ging es nach der Pause weiter?

Dennis Faust belebte den Angriff der Vereinigten nach der Pause, zwang Gästekeeper Pfeil nach 57 Minuten zu einer Torabwehr, aus der Marko Utsch über Außen in Schussposition kam und das 1:0 erzielte. Der bei den Gästen eingewechselte Marco Sirringhaus hatte zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich (60. und 80.). Den markierte dann Tim Henning drei Minuten vor dem Ende mit seinem 20. Saisontreffer.

Wie geht es für Calden/Meimbressen weiter?

Das nächste Spiel findet am Sonntag, 15 Uhr, gegen den VfL Kassel in Meimbressen statt. Die Kirchditmolder sind Tabellennachbar und haben zwei Zähler mehr.

Calden/Meimbressen: Berndt - Rumpf, Butterweck, Heckmann, Holst - Jödecke (46. Faust), Schindler (53. Mackewitz), Schindewolf - Utsch, Seidel - Dittmer (67. Welker).

Tore: 1:0 Utsch (57.), 1:1 Hennig (88.). Schiedsrichter: Sebastian Bärenfänger (Korbach). Zuschauer: 50.