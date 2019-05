Calden/Meimbressen verteidigt Titel

Im Finale um den Krombacher-Kreispokal setzte sich Fußball-Gruppenligist SG Calden/Meimbressen gegen den höherklassigen SSV Sand durch. Am Ende stand es 2:1 (0:1) für die Mannschaft von Trainer Jens Alter. Der Sieg war glücklich.

Calden/Meimbressen vertritt nun den Kreis Hofgeismar/Wolfhagen auf Bezirksebene. Fragen und Antworten zum Spiel auf dem Platz in Oberelsungen.

Warum war der Sieg glücklich?

Der SSV war über nahezu die gesamte Spielzeit spielbestimmend. Mit zahlreichen guten Chancen. Viele blieben aber ungenutzt. Der Verbandsligist hatte aber auch Pech im Abschluss. Jan-Philip Schmidt (35.) und Fabian Oliev (90+2.) trafen den Pfosten. In der 85. Minute klärte Fabio Welker für seinen bereits geschlagenen Torwart Thilo Müller auf der Linie. Und so kam es wie es kommen musste.

Wann fielen die Tore auf beiden Seiten?

Sand spielte den Gruppenligisten in der Anfangsphase regelrecht an die Wand. Nach einem Einwurf brachte Pascal Itter den Favoriten in Führung (13.). Dann wie aus dem Nichts der Ausgleich durch Marcel Schindler. Er war mit einem platzierten Schuss erfolgreich (53.). Sechs Minuten später zeigte Schiedsrichter Tim Rüppel (Balhorn) nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt. Thomas Schindewolf verwandelte sicher.

Worüber durfte sich der der Sieger freuen?

Zunächst einmal freuten sich die Caldener Spieler, dass der Wanderpokal wieder in die eigene Vitrine wandert. 300 Euro, ein Fußball und einen Gutschein über 200 Liter Bier gab es obendrauf. Am meisten freute sich das Siegerteam über ein Freundschaftsspiel gegen den Hessenligisten KSV Hessen Kassel. Der Termin steht noch nicht fest.

Was sagten die Trainer zum Endspiel?

Jens Alter, Calden/Meimbressen: Vor drei Jahren waren wir die bessere Mannschaft im Kreispokalfinale, mussten uns aber dem SSV Sand nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Heute haben wir mit dem Glück des Tüchtigen unseren Titel verteidigt. Horst Kaiser, Trainerassistent SSV Sand: Wir haben sehr viele Chancen liegen gelassen. Eigentlich hätten wir 6:1 gewinnen müssen. Der Elfmeter war nicht glasklar, ich hätte ihn nicht gegeben.

Was passierte neben dem Platz denn so?

115 Zuschauer waren da. Bis kurz vor Ende des Spiels ging es ruhig zu. Dann wurde es etwas lauter. SG-Anhänger forderten den Schlusspfiff des Unparteiischen. Nach insgesamt 95 Minuten brachen Jubelstürme im Lager des Außenseiters aus.