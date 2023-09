0:3 – Endstation Mainz

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Bedient auf dem Rasen: Der TSV Jahn Calden mit Arlene Rühmer (Nummer 7) ist wie in der Vorsaison in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Beim FSV Mainz 05 gab es ein 0:3. © Raphael Wieloch

Mainz – Es hat nicht sollen sein: Wie in der Vorsaison ist für die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden in der 2. Runde des DFB-Pokals Schluss. Im Duell zweier Regionalligisten unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Schneider dem 1. FSV Mainz 05 mit 0:3 (0:1).

„Es fühlt sich knapper an, als es das Ergebnis aussagt“, so der Caldener Coach, dessen Mannschaft in den Genuss kam, vor einer Traumkulisse von 1200 Zuschauern zu spielen. Und die sahen, dass sich Calden keineswegs versteckte.

Sharon Braun mit zwei Kopfballchancen und Hanna Krohne mit einem Weitschuss, bei dem die Mainzer Torhüterin Anna Friedrichowitz ihr ganzes Können zeigen musste, hätten in der ersten Hälfte für einen Caldener Torerfolg sorgen können. Das taten sie aber nicht.

Und so war es Michelle Reifenberg, die in der 32. Minute die „abgezockten“ Mainzerinnen in Führung brachte. „Mainz hat zur richtigen Zeit die Tore gemacht und wir haben zu viele Chancen liegengelassen“, ärgerte sich Schneider.

Und dennoch gehörte die Anfangsphase der zweiten Halbzeit Calden. In der wohl stärksten Phase leisteten sich die Gäste aber einen folgenschweren Ballverlust im Spielaufbau, den Nadine Anstatt mit dem Mainzer 2:0 bestrafte (60.). Hanna Krohne hatte anschließend noch die Möglichkeit zu verkürzen, ehe Cecilia Way mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte (70.).

Etwas bezeichnend für einen engagierten aber primär glücklosen Auftritt war später eine Szene aus der 82. Minute, als Arlene Rühmer aus zwölf Metern und zentraler Position den Ball am Tor vorbeijagte. „Trotz der Niederlage war das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt das Positive aus diesem Spiel herausziehen“, bilanzierte Schneider, der den Fokus nun gänzlich auf die Liga und den Hessenpokal werfen kann.

Am kommenden Sonntag sind die Caldener Fußballerinnen zu Gast beim TSV Neuenstein. (Raphael Wieloch)