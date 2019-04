Calden verliert überraschend gegen Frauenbiburg

Calden – Eine unangenehme Überraschung gab es für den Frauenfußball-Regionalligisten TSV Jahn Calden im Heimspiel gegen den SV Frauenbiburg. Ausgerechnet gegen den Tabellenvorletzten kassierten die Jahnerinnen in ihrem fünften Ligaspiel des neuen Jahres mit 1:2 (0:1) die erste Niederlage.

„Wir haben das ganze Spiel hinweg keinen Zugriff gefunden. Daher ist die Niederlage auch trotz dreier Pfosten- und Lattentreffer verdient“, kommentierte Jahn-Trainer Wolfgang Berndt den verpatzten Auftritt seiner Elf.

Diese tat sich gerade in der ersten Halbzeit sehr schwer. Durch einen mangelhaften Spielaufbau konnten die Gäste nur selten ernsthaft unter Druck gesetzt werden. Nur einmal konnten sie sich eine zwingende Chance herausspielen und da hatten sie Pech, als Laurina Bock den Pfosten traf (39.).

Mehr Möglichkeiten hatten da schon die Gäste. Die beste Chance hatte der Vorletzte, als die freigespielte Lorena Erlacher die Latte traf und den Nachschuss drüber setzte (11.). Danach konnte Jana Schiffhauer zwei Chancen klären. Auch in der 42. Minute konnte Schiffhauer den ersten Schuss zunächst parieren, ehe Yvonne Dengscherz den Abpraller zum 0:1 über die Linie beförderte (42.).

Nach der Pause spielte sich das Geschehen zumeist in der Hälfte der Gäste ab. Calden tat sich weiter schwer, konnte sich aber einige gute Chancen herausspielen. Einen Freistoß von der Halbposition von Jacqueline Künzl lenkte SV-Torhüterin Anja Riebesecker an die Latte (52.). Als Arlene Rühmer von der Grundlinie in den Fünfmeterraum flankte, köpfte auch Sharon Braun den Ball an die Latte (56.).

Nach einer Hereingabe von links war Braun erfolgreicher, als sie den Ball gut abschirmte und in die rechte obere Ecke einschoss (70.).

Das Spiel schien sich nun zu Gunsten der Gastgeberinnen zu drehen, doch scheiterte Lena Wiegand bei einer Großchance an Riebesecker (75.). Im Gegenzug gab es aber die kalte Dusche, als erneut Dengscherz zum 1:2 traf (76.). Johanna Hildebrandt und Wiegand hatten noch den Ausgleich auf dem Fuß, ehe die Gäste jubeln konnten. Calden bleibt auf dem achten Platz.

Calden: Schiffhauer - Nuhn (60. Becker), Merz, Schäfer (83. Piebrock), Özdemir - Bock, Rühmer, Künzl - Wiegand - Hildebrandt, Braun.

Frauenbiburg: Riebesecker - Hochholzer, Meingaßner, Hofmann, Kammermayer - Kurz, Wutz - Dengscherz, Wimmer, Wiesmeier - Erlacher.

Tore:0:1 Dengscherz (42.), 1:1 Braun (70.), 1:2 Dengscherz (76.).

Zuschauer: 70.

Schiedsrichterin:Sabine Stadler.