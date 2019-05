Calden will Revanche für 1:3-Niederlage

Bereits am Samstag (14 Uhr) bestreitet der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden sein Heimspiel auf dem Kaiserplatz gegen den TSV Crailsheim.

Nach der unerwarteten 2:5-Pleite beim Schlusslicht Regensburg will sich der Tabellensechste nun vor eigenem Publikum wieder von ihrer besseren Seite zeigen.

„Wir wollen gerade auf eigenem Platz wieder besser spielen und die Saison gut abschließen. Dazu wollen wir wieder um den Hessenpokalsieg mitspielen“, will Jahn-Trainer Wolfgang Berndt die Spannung für die restlichen drei Spiele hochhalten. In Regensburg machte sich bei einigen seiner noch nicht richtig fitten Spielerinnen ab Mitte der zweiten Halbzeit ein Kräfteverschleiß bemerkbar. So werden gegen Crailsheim Fabienne Schlieper und Luisa Schanze ausfallen, um sich richtig auszukurieren. Dagegen wird Natascha Rudat wieder auflaufen, obwohl auch sie noch nicht richtig fit ist.

Der zwei Punkte schlechtere Achte Crailsheim scheint ähnliche Probleme zu haben und verlor zuletzt auf eigenem Platz mit 1:3 gegen den Vorletzten Sindelfingen. „Die Luft scheint bei vielen Mannschaften etwas raus zu sein, zumal in der Liga fast alle Entscheidungen schon gefallen sind“, macht Berndt einen leichten Spannungsabfall bei vielen Mannschaften aus. Vorne wird sich Ingolstadt bei sechs Punkten Vorsprung den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen und unten stehen Frauenbiburg, Sindelfingen und Regensburg bereits als Absteiger fest. Noch nicht geklärt ist die Frage nach dem vierten Absteiger, bei dem Wacker München angesichts von vier Punkten Rückstand auf Hegau die schlechteren Karten hat. So wird wohl die größere Motivation den Ausschlag geben, ob die Jahnerinnen sich für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren können. zmw