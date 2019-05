Calden will den Spitzenreiter ärgern

Calden – Am vorletzten Spieltag der Frauenfußball-Regionalliga hat der TSV Jahn Calden am Sonntag (14 Uhr) die Möglichkeit den gastgebenden Ingolstädterinnen die Meisterschaftsfeier zu verderben.

Mit einem Sieg wären die Schanzerinnen so gut wie Meister und Aufsteiger in die zweite Liga. Das will der Sechste Calden verhindern und es dem Spitzenreiter so schwer wie möglich machen. „Wir haben uns das Erreichen der 40-Punkte-Marke als Ziel gesetzt“, hat sich Jahn-Trainer Wolfgang Berndt mit seiner Mannschaft noch einmal ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. 37 hat Calden schon auf dem Konto. Gegen den Spitzenreiter oder aber eine Woche später im Heimspiel gegen den Tabellendritten Alberweiler müssen also noch drei Punkte hinzukommen. Nach dem 3:3-Remis im letzCrailsheim sieht Berndt seine Elf wieder leicht im Aufwind. Und gegen die Ingolstädter sah Calden im Hinspiel nicht schlecht aus, verlor nach 1:4-Rückstandd nur knapp mit 3:4 „Wir müssen hinten stabiler stehen“, gibt Berndt als Devise aus. Personell kann er auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. Vielleicht kehrt auch die in der Abwehr schmerzlich vermisste Fabienne Schlieper wieder zurück. zmw