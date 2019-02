Calden zeigt Moral und siegt

Rengershausen – Der TSV Jan Calden ist erfolgreich in die Restserie der Frauenfußball-Regionalliga gestartet. Im Nachholspiel gegen den FFC Wacker München gewannen die Caldenerinnen mit 3:2 (1:1) und festigten damit ihren Mittelfeldplatz.

Damit das Spiel auch ausgetragen werden konnte, verlegte Calden das Heimspiel auf den Kunstrasenplatz nach Rengershausen.

Wie war das Spiel auf ungewohntem Terrain?

Die Caldenerinnen spielten bei herrlichen äußeren Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz in Rengershausen vor etwa 90 Besuchern.

Ist der knappe Sieg verdient?

Der Sieg der Gastgeberinnen geht in Ordnung, weil sie ab der 30. Minute ein Chancenplus hatten. Jahn-Trainer Wolfgang Berndt: „Wir haben es uns sehr schwer gemacht und hatten besonders bei langen Bällen unsere Probleme. Mit dem Sieg konnten wir den Vorsprung auf München auf acht Punkte erhöhen und haben uns damit zunächst im Mittelfeld festgesetzt.“

Wie verlief das Spiel in der ersten Halbzeit?

Die Caldenerinnen hatten besonders in der ersten halben Stunde große Probleme mit den Gästen. So ging die Führung der Gäste durchaus in Ordnung, als Sonja Kolb den Ball nach einer Ecke und einer anschließenden Kopfballvorlage zum 0:1 über die Linie drückte (32.). Dieser Rückstand war ein Weckruf für die Gastgeberinnen, die Pech hatten, als Arlene Rühmer mit einem Freistoß den Pfosten traf (35.). Unmittelbar danach vergab Johanna Hildebrandt die nächste Chance (36.). Besser machte es Hildebrandt in der 41. Minute, als sie nach einem Pass in den Strafraum zum 1:1 ins kurze Eck traf. Kurz vor der Pause vergab Sharon Braun nach Vorlage von Jacqueline Künzl die Führung (44.).

Und wie war es nach dem Seitenwechsel?

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Braun eine Kopfballchance ungenutzt. Als Esma Özdemir zwei gute Möglichkeiten ausließ, rächte sich das. Nach einem langen Ball an die Strafraumgrenze setzte sich Lisa Flötzner durch und traf zum 1:2 ins lange Eck (71.). Calden sah sich erneut im Rückstand

Wie drehte Calden das Spiel noch?

Indem die Chancen endlich genutzt wurden. Nach einem Freistoß von Rühmer an den langen Pfosten kam der Ball in den Fünfmeterraum, wo Fabienne Schlieper das Leder zum 2:2 über die Linie drückte (75.). Nur zwei Minuten später scheiterten Özdemir und Braun jeweils an der Gästetorhüterin Veronika Gratz. Erneut Hildebrandt sorgte dann aber für den Siegtreffer, als sie nach Vorlage von Rühmer in die lange Ecke traf (86).

Wie verlief das Debüt von Torhüterin Jana Schiffhauer?

Ordentlich. Ein endgültiges Urteil kann man über sie noch nicht abgeben. Sie wurde nur wenig geprüft und war bei den beiden Gegentreffern machtlos. Ansonsten spielte sie gut mit und könnte zu einem sicheren Rückhalt ihrer Mannschaft werden.

Calden: Schiffhauer - Schäfer, Schlieper, Merz - Rudat (63. Bock), Ludwig, Rühmer, Künzl (63. Özdemir), Wiegand - Hildebrandt, Braun.

Wacker München:Gratz - Fink, Griebel, Kolb (59. Volkmer), Sedlmeier - Kömpel, Günter, Widemann, Ludwig Lasa - Hudetschek, Flötzner.

Tore: 0:1 Kolb (32.), 1:1 Hildebrandt (41.), 1:2 Flötzner (71.), 2:2 Schlieper (75.), 3:2 Hildebrandt (86.).

Zuschauer: 90.

Schiedsrichterin: Jasmin Dorfschäfer.