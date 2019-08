Caldener Frauen starten in die Saison

Kaum zu stoppen: Caldens Johanna Hildebrandt (links) ist meist zur Stelle, wenn es darum geht ein Tor zu erzielen. Auch in Hegau will sie zum Saisonauftakt treffen. Foto: Michl

Calden – Am Sonntag (11 Uhr) beim Hegauer FV fällt für den TSV Jahn Calden der Startschuss in die Frauenfußball-Regionalliga.

Hierzu gibt es folgende Fragen und Antworten.

Ist die Caldener Mannschaft für den Saisonstart gerüstet?

Da muss man immer vorsichtig sein. Die Vorbereitungsspiele liefen jedenfalls sehr erfolgreich mit sechs hohen Siegen und sehr vielen Toren. So gelang bei der Generalprobe beim Aufsteiger in die Westfalenliga, Gütersloh II, ein 13:1-Kantersieg. Allerdings waren es Siege gegen jeweils eine Klasse tiefer spielende Gegner und die Abwehr zeigte sich in diesen Spielen nicht immer sattelfest. Fit für den Start ist auf jeden Fall die Offensivabteilung. Johanna Hildebrandt, aber auch Sharon Braun haben viele Tore geschossen. Erfreulich war, dass auch Neuzugang Jacqueline Baumgärtel in diesen Testspielen regelmäßig zu den Torschützinnen zählte und sich für einen Platz in der Anfangself als Außenstürmerin empfohlen hat.

Wie stehen die Chancen im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg?

Die Hoffnung, besser als mit Platz acht abzuschneiden ist durchaus da, sollte die Mannschaft von Verletzungen von Stammspielerinnen verschont bleiben. Dazu konnten die jungen Spielerinnen Erfahrungen in der Drittklassigkeit sammeln. Die hohe Zahl von voraussichtlich fünf Absteigern macht es aber nicht leicht, zumal zwei Mannschaften aus der Zweiten Liga hinzugekommen sind und die drei Aufsteiger noch schwer einzuschätzen sind, aber mit einer gewissen Euphorie in die Liga starten werden.

Wie ist der Gegner Hegau einzuschätzen?

An die Spiele der Vorsaison können sich die Jahnerinnen mit guten Gefühlen erinnern, denn da gab es jeweils klare Siege mit 4:0 in Calden und mit 3:0 in Hegau. Ansonsten ging es in den Begegnungen mit diesem Gegner zumeist sehr eng zu und die Fahrten an den Bodensee endeten häufig mit Niederlagen. Hegau schafften in der Vorsaison durch einen starken Endspurt mit Platz zehn noch den Klassenerhalt. Bis auf eine Spielerin ist es die gleiche Mannschaft, die ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligaaufsteiger Ingolstadt nur knapp mit 0:1 verlor.

Wie schätzt Jahn-Trainer Wolfgang Berndt die Lage ein?

Im Spiel nach vorne sieht Wolfgang Berndt seine Mannschaft gut aufgestellt. Schwierigkeiten gibt es hingegen noch im Spiel gegen den Ball. Er will daher das Spiel offensiv angehen: „Wir werden wie in den Testspielen offensiv auflaufen, denn da haben wir unsere Stärken.“

Kann er auf seinen stärksten Kader zurückgreifen?

Er kann auf den Kader der Vorbereitung zurückgreifen. Neuzugang Sonita Cenaj und Winterzugang Melissa Klüppel werden aber wohl erst in der Rückrunde ins Geschehen eingreifen. Dazu wird Jil Ludwig aus beruflichen Gründen ausfallen. zmw