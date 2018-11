Caldener Frauen vergeben zu viele Chancen

Calden. Ein dickes Lob bekam der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden nach dem Spiel vom Gegner, der die Caldenerinnen als die bislang offensivstärkste Mannschaft bezeichnete.

Das half dem Aufsteiger aber wenig, denn er verlor sein Spiel beim TSV Crailsheim mit 1:3 (1:2). Dennoch zeigte sich Jahn-Trainer Wolfgang Berndt nicht unzufrieden: „Ein Remis wäre verdient gewesen. Wir hatten mindestens genauso viele Chancen wie Crailsheim“.

Seine Mannschaft hatte gut ins Spiel gefunden und Sharon Braun hatte die erste Chance, als sie am Tor vorbei köpfte (16.). Fast im Gegenzug fiel das 0:1, als Luisa Scheidel von einem Ballverlust der Gäste in der Vorwärtsbewegung profitierte (17.). Davon zeigte sich der Aufsteiger aber unbeeindruckt. Nur drei Minuten später spielte sich Arlene Rühmer links durch und passte in die Mitte, wo Johanna Hildebrandt ihren ersten Saisontreffer zum 1:1 markierte.

Crailsheim hatte danach eine gute Möglichkeit, als ein Distanzschuss nur knapp das leere Caldener Tor verfehlte (31.). Auf der Gegenseite hatte Luisa Schanze Pech mit einem Lattentreffer (33.). Der aus einer kompakten Abwehr mit großen Spielerinnen heraus spielende Tabellenfünfte wartete auf Konterchancen und hatte damit Erfolg. So schloss Maren Schmitt einen Konter zur erneuten Führung ab (37.). Auch nach der Pause hatten die Gäste Pech, als Braun nur den Pfosten traf (55.). Auf der Gegenseite zeigte sich Jahn-Torhüterin Marigona Zani bei dem Schuss der Gastgeberinnen auf dem Posten (75.).

Calden setzte nun alles auf die Offensive und kassierte nach einem weiteren Konter das entscheidende 1:3 durch Schmitt (77.). „Das ist schon bezeichnend, dass wir auswärts zwei Tore durch Konter fangen. Heute waren wir leider hinten nicht stabil genug“, machte Berndt die Konteranfälligkeit seiner Mannschaft für die Niederlage mit verantwortlich.

Calden: Zani - Rudat, Merz, Tux (68. Schäfer) - Bock, Ludwig, Schanze, Özdemir - Rühmer - Hildebrandt, Braun. (zmw)