Caldens Frauen stürmen an die Spitze

REGIONALLIGA Nordhessinnen gewinnen Spitzenspiel in Karlsruhe mit 2:1

Brachte Calden auf die Siegerstraße: Jacqueline Baumgärtel

Der Höhenflug des TSV Jahn Calden in der Frauenfußball-Regionalliga hält an. Mit dem hart erkämpften 2:1 (1:0)-Erfolg beim bis dahin fünfmal siegreichen Ersten Karlsruher SC kletterten die Nordhessinnen an die Tabellenspitze.