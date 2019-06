Caldens Fußballerinen stehen im Pokalendspiel

Frauenfußball-Regionalligist Calden hat erneut das Endspiel um den Hessenpokal erreicht. Der TSV Jahn siegte 5:1 (3:1) im Halbfinale beim Hessenligisten MFFC Wiesbaden und wird am 16. Juni, 16 Uhr, in Erlensee gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt versuchen, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen und sich erneut für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals zu qualifizieren.

Je zwei Treffer für die Gäste schossen Lena Wiegand und Johanna Hildebrandt. Lara Piebrock hatte den Favoriten früh in Führung gebracht.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat gut gespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen,“ zeigte sich Jahn-Trainer Wolfgang Berndt vom Auftritt seiner ersatzgeschwächten Elf sehr angetan. Die Gäste mussten auf sechs Leistungsträgerinnen verzichten. Schon in der zweiten Minute köpfte Lara Piebrock das 0:1. Kurz zuvor hatte Wiesbadens Torhüterin Svenja Rohde mit einer Glanzparade gegen Hildebrandt noch ein Gegentor verhindert. Zehn Minuten später kam es zum nächsten Duell zwischen der Jahn-Angreiferin und der MFFC-Torhüterin. Diesmal umspielte Hildebrandt nach einem Pass in die Spitze die Torhüterin und traf zum 0:2 (12.).

Wieder für Spannung sorgte Stephanie Jarosch, die per Kopf auf 1:2 verkürzte (29.). Mit einem strammen Schuss nahe der Strafraumgrenze stellte Wiegand den alten Abstand wieder her (37.). Aus fast der gleichen Position gelang erneut ihr in der Anfangsphase der zweiten Hälfte das vorentscheidende 1:4 (53.). Noch schöner war der letzte Treffer zum 1:5-Endstand, als nach einer abgewehrten Flanke Esma Özdemir aus 18 Metern in den Winkel traf (83.).

Calden:Schiffhauer - Schäfer, Tux, Özdemir - Bock, Merz (83. Müller), Rudat, Becker (76. Michels - Wiegand - Hildebrandt (89. Thöne), Piebrock. zmw