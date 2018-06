Caldens Fußballerinnen gewinnen Finale

2:1 im Hessenpokal

Pokalsieg! Der zukünftige Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden hat das Finale im Hessenpokal gewonnen, sich die Trophäe gesichert und somit das Ticket für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals gelöst.Das Spiel wird am 12. August ausgetragen, der Gegner steht noch nicht fest. Die Auslosung findet in Kürze statt. Gegen den aktuellen Reginalligisten Eintracht Frankfurt gab es vor knapp 500 Zuschauern in Würges einen 2:1 (1:0)-Sieg.