Caldens Fußballerinnen verlieren Endspiel im Hessenpokal

Durch ein Tor von Lise Overgaard Munk in der 83. Minute musste sich der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden im Finale des Hessenpokals dem Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt knapp mit 2:3 (1:1) geschlagen geben.

Damit verpassten die Caldenerinnen den sechsten Sieg im Hessenpokal und damit die Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. In der ersten Halbzeit übte die Eintracht durch die schnelle Nina Neumann viel Druck über die rechte Seite aus. Neumann leitete auch die frühe Führung der Südhessinnen ein, als sie sich bis zur Grundlinie durchspielte und zu Vanessa Klich passte, deren Flanke Lisa Mundt einköpfte (10.). Nur wenig später parierte Jana Schiffhauer einen Schuss von Mundt. Die Caldenerinnen hatten aber auch ihre Chancen. Nach einem Freistoß von Jil Ludwig erzielte Franziska Tux ebenfalls per Kopfball das 1:1 (25.). Eine taktische Umstellung zu Beginn der zweiten Hälfte führte dazu, dass Frankfurt nun weniger Druck über den rechten Flügel ausübte. Das zahlte sich aus, denn bereits in der 50. Minute köpfte Johanna Hildebrandt eine Flanke von Sharon Braun zum 2:1 ein. Nur wenig später fühlten sich die Jahnerinnen zweimal von der Schiedsrichterin benachteiligt, als zunächst Braun im Strafraum zu Fall gebracht wurde und unmittelbar danach Arlene Rühmer frei vor dem Tor wegen Abseits zurückgepfiffen wurde: „Das war ein Elfmeter“, ärgerte sich Jahn-Trainer Wolfgang Berndt, der danach aber auch das taktische Verhalten seiner Mannschaft bemängelte: „Wir haben uns nach unserer Führung zu früh zurückgezogen.“ So kam die Eintracht recht schnell zum Ausgleich, als nach einem Pass von Neumann Annika Leben zum 2:2 traf (58.). Eine gute Chance hatte Calden noch durch Hildebrandt. Ludwig hatte sie mit einem tollen Pass angespielt und sie konnte die Torhüterin ausspielen, traf aber den Ball nicht richtig, so dass dieser noch vor der Linie geklärt werde konnte (78.). Recht unnötig kam das entscheidende 2:3 aus Sicht der Caldenerinnen zu Stande. Der Ball war nach einem Freistoß eigentlich schon geklärt, doch durch einen Querschläger kam Munk an das runde Leder und traf aus 17 Metern. Danach gelang Calden auch bei vier Minuten Nachspielzeit kein gefährlicher Angriff mehr.

Calden: Schiffhauer - Schäfer, Tux, Özdemir - Bock, Ludwig, Rühmer, Nuhn (74. Becker) - Wiegand - Hildebrandt, Braun. zmw Foto: Hofmeister