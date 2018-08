Carlsdorf sauer auf den Schiri

Dirk Deichmann war nach dem Abpfiff der Kreisoberliga-Partie zwischen dem TSV Carlsdorf und der SG Elbetal (1:1) sauer auf den Schiedsrichter.

Daniel Voigtsberger entschied in zwei engen Situationen zu ungunsten der Gastgeber. In der Schlussphase verweigerte er dem TSV einen regulären Treffer, zum anderen ließ der Sander Unparteiische nach einem Handspiel im Strafraum weiterspielen. „Das war schon bitter,“ so der Carlsdorfer Fußball-Boss, dessen Elf in der zweiten Halbzeit klare spielerische Vorteile und ein deutliches Chancenplus hatte, dennoch in der 80. Minute das 1:1 durch Jannik Lang kassierte. In Durchgang eins war es umgedreht. Elbetal diktierte das Geschehen, lag aber durch einen Treffer von Cedric Dörr hinten (32.).

David Lesch (Elbetal, 80.) sah Rot nach einem rüden Foulspiel, Dörr musste mit Gelb-Rot (70.) vorzeitig vom Feld. (hjx)