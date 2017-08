Carlsdorfer treffsicher mit kleinen Pfeilen

Beide Mannschaften der TSV-Darter feierten Meisterschaft und steigen in die höhere Klassen auf

+ Sie konnten die Meisterschaften und Aufstiege beider Mannschaften feiern: Die Darter des TSV Carlsdorf. Foto: privat

Carlsdorf. Große Treffsicherheit bewiesen die Dart-Spieler des TSV Carlsdorf. Beide Mannschaften konnten die Meisterschaft in ihrer Klasse feiern: Die 1. Mannschaft der „Wild Thieves“, wie sich die Carlsdorfer Darter nennen, stieg in die Regionalliga auf, die Zweite in die A-Liga.